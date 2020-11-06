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ЦБ предлагает концепцию нового вида ИИС 

Банки.ру 46 минут назад
ЦБ предложил концепцию нового вида ИИС
Фото: ТАСС
Банк России предложил концепцию нового вида индивидуального инвестиционного счета — ИИС-О, пишет «Коммерсант». Новый счет предполагает накопление и инвестирование средств на образование ребенка и дает налоговую льготу в виде освобождения от НДФЛ инвестиционного дохода от вложения в ценные бумаги.
В целом новый счет сохраняет основные свойства уже существующих ИИС, дополняя их новыми особенностями. Его можно открывать параллельно с ИИС первого или второго типа. Средства ИИС-О могут принадлежать и ребенку, то есть их нельзя будет изъять, например, по долгам родителя. Использовать эти деньги также предполагается лишь на образование, а также на оплату сопутствующих расходов (проживание, питание, проезд, стажировки). В концепции не указан минимальный срок инвестиций, но, по информации источника на фондовом рынке, наверняка он будет обозначен.
Согласно предложению регулятора, возможно досрочное изъятие средств с ИИС-О, но с уплатой штрафного налога: ставка НДФЛ увеличивается на 10%. Без штрафа досрочное изъятие возможно только при наличии особых жизненных обстоятельств. Максимальный срок ИИС — достижение бенефициаром 30 лет, затем он становится ИИС второго типа. Взносы на счет могут совершать различные лица.
По мнению экспертов, основной мотивацией для человека открыть ИИС-О будет защита сбережений своих детей. Фактически этот ИИС может стать для человека определенным способом защитить отложенные на образование средства от своих же желаний потратить их. Эксперты считают, что идея такого ИИС вряд ли на данном этапе согласована с Минфином, так что будет интересно услышать мнение ведомства в связи с появлением в Налоговом кодексе отдельного «образовательного» налогового вычета.
По информации источника, близкого к ЦБ, образовательный ИИС пока существует в виде идеи и она ни с заинтересованными ведомствами, ни широко с участниками рынка пока не обсуждалась.
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Комментарии
Личный счет , Минфин , Центральный банк России
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