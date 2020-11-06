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Пенсионеров предложили ограничить в денежных переводах 

Мария Иванова 22 минуты назад
Пенсионеров предложили ограничить в денежных переводах
Фото: РИА Новости
Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести для пенсионеров лимит на онлайн-переводы в десять тысяч рублей в день. Об этом сообщает Russia Today.
Свое предложение Курдесов направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
Курдесов считает, что такая мера необходима из-за телефонных мошенников, которые стали особенно активны в 2020 году. Они пытаются выведать у собеседников данные банковских карт и часто их жертвами становятся пенсионеры.
Курдесов предложил распространить ограничение на банковские счета, которые оформлены на граждан, имеющих статус пенсионера.

«Данное ограничение сделает невозможным единовременную крупную кражу средств граждан дистанционным способом», — заявил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее опрошенные изданием Life эксперты призвали пенсионеров не хранить крупные суммы денег дома. Они предупредили россиян о мошенниках, которые пытаются проникнуть в квартиры под разными предлогами.
Злоумышленники воспользовались пандемией и придумали новые способы обмана: они выдают себя за врачей, социальных работников и сотрудников компаний, проводящих санитарную обработку помещений. Мошенники хорошо знают все места, где люди обычно прячут деньги. Нередко в квартиру они пытаются попасть вдвоем: пока один преступник отвлекает пенсионера, другой ищет сбережения.
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Комментарии
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Дмитрий Курдесов , Центральный банк России
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