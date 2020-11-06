В России готовят удар по состоятельным гражданам 

Налоги на неинвестируемые личные доходы состоятельных россиян и неинвестируемые средства корпораций необходимо поднять на 20-30%. С такой инициативой в своем отзыве на проект бюджета выступила Высшая школа экономики сообщает РБК.

Экономисты предложили поднять налоги до 20–24% на доходы физических лиц свыше 12 млн и 24 млн рублей в год, а также вернуться к ставке 24% или даже к 30% по налогу на прибыль в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета.

При этом эксперты ВШЭ уверены, что сейчас вполне можно добиться повышения налогообложения, так как уровень контроля налоговыми органами , а также внешнеэкономическая ситуация «существенно ограничивают возможности бегства национального капитала».

Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин ранее предложил повысить налог на доходы с 13-и до 15 процентов для людей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год. Ставка НДФЛ увеличится с января 2021 года.

Новый налог должен стать целевым: собранные деньги (около 60 миллиардов рублей в год) планируют потратить на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями.