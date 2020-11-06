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Власти рассказали о планах повысить материнский капитал 

Прайм и ещё 11 2 часа назад
Материнский капитал планируется повышать каждый год, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.
Она напомнила, что размер материнского капитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка, увеличен до 616 тысяч рублей на второго.

"В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год", — сказала она на XI Всероссийском форуме "Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства" в МИА "Россия сегодня".

Баталина уточнила, что за все время действия программы сертификаты получили уже более 10 миллионов семей, а 8 миллионов воспользовались ими.
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Личный счет , Видео , Ольга Баталина , Минтруд , РИА Новости
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