Люксембург согласился с просьбой России

Министерства финансов России. Россия и Люксембург подписали протокол по изменениям в соглашение об избежании двойного налогообложения. В нем говорится об увеличении до 15 процентов налога на доходы в виде дивидендов и процентов, как и просила Москва, говорится в сообщении на сайте

Документ ратифицируют до конца года, чтобы его положения могли применяться с января 2021 года. Ранее аналогичный договор с Россией подписали Кипр Мальта . Российские власти угрожали разорвать ныне действующее соглашение в том случае, если страны не пойдут на уступки.

После вступления договора в силу льготную ставку 5 процентов на дивиденды и проценты сохранят при ряде условий. Это институциональные инвестиции, публичные компании, не менее 15 процентов акций которых свободно обращаются, и владельцы не менее 15 процентов капитала компании, выплачивающей указанные доходы в течение года.

Также условия сохранится для доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигациям российских компаний и займам, которые выдают иностранные банки.

Представлявший российскую сторону замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что соглашение позволит сконцентрировать финансовые ресурсы в стране, что поможет поддержке населения и экономики. По его словам, следующий аналогичный протокол будет подписан с Нидерландами.