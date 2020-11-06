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Люксембург согласился с просьбой России по налогам 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Люксембург согласился с просьбой России
Фото: depositphotos.com
Россия и Люксембург подписали протокол по изменениям в соглашение об избежании двойного налогообложения. В нем говорится об увеличении до 15 процентов налога на доходы в виде дивидендов и процентов, как и просила Москва, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.
Документ ратифицируют до конца года, чтобы его положения могли применяться с января 2021 года. Ранее аналогичный договор с Россией подписали Кипр и Мальта. Российские власти угрожали разорвать ныне действующее соглашение в том случае, если страны не пойдут на уступки.
После вступления договора в силу льготную ставку 5 процентов на дивиденды и проценты сохранят при ряде условий. Это институциональные инвестиции, публичные компании, не менее 15 процентов акций которых свободно обращаются, и владельцы не менее 15 процентов капитала компании, выплачивающей указанные доходы в течение года.
Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения
Также условия сохранится для доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигациям российских компаний и займам, которые выдают иностранные банки.
Представлявший российскую сторону замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что соглашение позволит сконцентрировать финансовые ресурсы в стране, что поможет поддержке населения и экономики. По его словам, следующий аналогичный протокол будет подписан с Нидерландами.
Повысить налоги на дивиденды и скорректировать соглашения по ним с рядом стран предложил президент России Владимир Путин. По оценке Минфина, доход от нее составит 130-150 миллиардов рублей в год.
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Комментарии 3
Личный счет , Алексей Сазанов , Владимир Путин , Минфин
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