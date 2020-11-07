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Правительство РФ отказалось помогать семьям школьников 

Ura.Ru и ещё 1 53 минуты назад
Семьи школьников оставили без господдержки
Фото: РИА Новости
Комиссия правительства России не поддержала законопроект депутатов ЛДПР о ежегодной выплате родителям школьников к 1 сентября. Об этом свидетельствует проект отрицательного заключения кабмина.
Ранее депутаты ЛДПР и представители Совфеда Сергей Леонов и Иван Абрамов предложили ввести ежегодные выплаты на сборы в школу в размере 10 тысяч. По мнению депутатов, на сборы первоклассника в школу к 1 сентября может уйти до 20 тысяч рублей. При этом из-за пандемии коронавируса финансовое положение многих семей существенно ухудшилось.
В комиссии посчитали, что в законопроекте не определены требования для получателей выплаты, это может привести к дополнительным рискам.

«Отсутствие дополнительной конкретизации условий получения денежной выплаты может привести к рискам получения указанной выплаты лицами, не принимающими участия в воспитании и содержании ребенка, а также использования предоставляемой денежной выплаты на иные цели», — передает содержание документа ТАСС.

Кроме этого, в правительстве отметили, что авторы инициативы не указали перечень документов, необходимый для получения выплаты. Также в комиссии заявили, что финансирование расходов для пособия не может происходить из Фонда национального благосостояния, так как не соотносится с целями создания указанного фонда.
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Комментарии
Личный счет , Иван Абрамов , Сергей Леонов , Совет Федерации , ЛДПР , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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