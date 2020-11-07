Семьи школьников оставили без господдержки

Комиссия правительства России не поддержала законопроект депутатов ЛДПР о ежегодной выплате родителям школьников к 1 сентября. Об этом свидетельствует проект отрицательного заключения кабмина.

Сергей Леонов и Ранее депутаты ЛДПР и представители Совфеда Иван Абрамов предложили ввести ежегодные выплаты на сборы в школу в размере 10 тысяч. По мнению депутатов, на сборы первоклассника в школу к 1 сентября может уйти до 20 тысяч рублей. При этом из-за пандемии коронавируса финансовое положение многих семей существенно ухудшилось.

В комиссии посчитали, что в законопроекте не определены требования для получателей выплаты, это может привести к дополнительным рискам.

«Отсутствие дополнительной конкретизации условий получения денежной выплаты может привести к рискам получения указанной выплаты лицами, не принимающими участия в воспитании и содержании ребенка, а также использования предоставляемой денежной выплаты на иные цели», — передает содержание документа ТАСС.

Кроме этого, в правительстве отметили, что авторы инициативы не указали перечень документов, необходимый для получения выплаты. Также в комиссии заявили, что финансирование расходов для пособия не может происходить из Фонда национального благосостояния, так как не соотносится с целями создания указанного фонда.