Российские торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), планируют продолжать сдерживать цены на продукты и товары, и не считают, что до Нового года цены будут меняться по сценарию, отличному от прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в АКОРТ.

"Для предотвращения резких колебаний, ориентируясь на снижающуюся покупательную способность населения, торговые сети придерживаются политики сдерживания роста цен. В текущей ситуации, несмотря на существенные издержки торговли, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, компании — члены АКОРТ гарантируют продолжение подобной практики и не считают, что до нового года цены будут меняться по сценарию, отличному от прошлого года", — отметили в АКОРТ.

Поступающие от производителей и поставщиков запросы на изменение закупочных цен рассматриваются в индивидуальном порядке, в том числе с привлечением ФАС , указали в ассоциации. Торговые сети идут на повышение закупочных цен одновременно максимально сдерживая изменения на полках в случае объективных причин. Если же запрос производителя на повышение закупочной цены не имеет под собой объективных оснований, стоимость на конкретный товар остается стабильной.

"Объективными причинами для изменения цен производителей могут быть: уровень инфляции в экономике, урожай сельхозкультур, колебания курса рубля к иностранным валютам, рост тарифов естественных монополий и цен на энергоносители, изменения в законодательстве, ведущие к росту издержек", — сообщили в ассоциации.

Индекс потребительских цен в октябре 2019 года составил 3,75% по сравнению с октябрем 2018 года, а в октябре 2020 года к октябрю 2019 года — 3,99%. "Колебания относительно прошлого года несущественные, и предпосылок для изменения цен по-другому сценарию на текущий момент нет", — отметили в ассоциации.

По информации АКОРТ, "все изменения цен на отдельные категории продовольственных товаров носят сезонный характер или обусловлены внешними факторами, как, например, неурожаем злаковых культур, ростом котировок на бирже". В частности, урожайность сахарной свеклы в 2020 году сократилась на 23% по сравнению с прошлым годом, а мировая стоимость пшеницы в октябре этого года увеличилась более чем на 10%, напомнили в ассоциации. При этом, как правило, изменение цен на продовольствие на полках российских торговых сетей не превышает среднее значения индекса потребительской инфляции. Так, указали в АКОРТ, в случае последних корректировок цен — по молоку или крупам — рост стоимости для потребителей был ниже среднего значения ИПЦ.