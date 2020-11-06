Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.64
$
77.59
92.14
91.70
Прогноз
02.11 – 09.11
$
76.64
88.70
Индексы и котировки Brent
39.73
+0.38 Золото
1952.40
+0.02 РТС
1170.74
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1879
+0.0020
23.10
1.1859
03.11
26.10
12.10

Ретейлеры намерены сдерживать цены и не ждут их роста к Новому году из-за пандемии 

ТАСС и ещё 5 22 часа назад
Российские торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), планируют продолжать сдерживать цены на продукты и товары, и не считают, что до Нового года цены будут меняться по сценарию, отличному от прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в АКОРТ.

"Для предотвращения резких колебаний, ориентируясь на снижающуюся покупательную способность населения, торговые сети придерживаются политики сдерживания роста цен. В текущей ситуации, несмотря на существенные издержки торговли, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, компании — члены АКОРТ гарантируют продолжение подобной практики и не считают, что до нового года цены будут меняться по сценарию, отличному от прошлого года", — отметили в АКОРТ.

Поступающие от производителей и поставщиков запросы на изменение закупочных цен рассматриваются в индивидуальном порядке, в том числе с привлечением ФАС, указали в ассоциации. Торговые сети идут на повышение закупочных цен одновременно максимально сдерживая изменения на полках в случае объективных причин. Если же запрос производителя на повышение закупочной цены не имеет под собой объективных оснований, стоимость на конкретный товар остается стабильной.

"Объективными причинами для изменения цен производителей могут быть: уровень инфляции в экономике, урожай сельхозкультур, колебания курса рубля к иностранным валютам, рост тарифов естественных монополий и цен на энергоносители, изменения в законодательстве, ведущие к росту издержек", — сообщили в ассоциации.

Индекс потребительских цен в октябре 2019 года составил 3,75% по сравнению с октябрем 2018 года, а в октябре 2020 года к октябрю 2019 года — 3,99%. "Колебания относительно прошлого года несущественные, и предпосылок для изменения цен по-другому сценарию на текущий момент нет", — отметили в ассоциации.
В сети отреагировали на прогноз о подорожании продуктов
По информации АКОРТ, "все изменения цен на отдельные категории продовольственных товаров носят сезонный характер или обусловлены внешними факторами, как, например, неурожаем злаковых культур, ростом котировок на бирже". В частности, урожайность сахарной свеклы в 2020 году сократилась на 23% по сравнению с прошлым годом, а мировая стоимость пшеницы в октябре этого года увеличилась более чем на 10%, напомнили в ассоциации. При этом, как правило, изменение цен на продовольствие на полках российских торговых сетей не превышает среднее значения индекса потребительской инфляции. Так, указали в АКОРТ, в случае последних корректировок цен — по молоку или крупам — рост стоимости для потребителей был ниже среднего значения ИПЦ.
ТАСС: последние новости
Учеников старших и средних классов школ Красноярска перевели на удаленку Учеников старших и средних классов школ Красноярска перевели на удаленку Максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде октября выросла до 4,42% Максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде октября выросла до 4,42% Эксперты ВШЭ считают возможным повышение налогов для граждан с высокими доходами Эксперты ВШЭ считают возможным повышение налогов для граждан с высокими доходами
Комментарии 43
Личный счет , Видео , ФАС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть