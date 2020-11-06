Популярные у россиян продукты рекордно подорожали

Сахар-песок в России уже несколько месяцев подряд прибавляет в цене. В октябре этот продукт подорожал на 18,29% по сравнению с сентябрём. Об этом свидетельствуют данные Росстата

Продолжили расти цены и на подсолнечное масло, прибавка к сентябрьской стоимости в октябре составила 7,43%. Также на 6,33% подорожали куриные яйца.

Сахар в октябре подорожал значительнее всех прочих продуктов, причём рост цен отмечен практически во всех российских регионах. Рекордсменами стали Курская и Калужская области с подорожанием в 29,4% и 27,3% соответственно.

Подсолнечное масло в 16 субъектах федерации стало дороже на 10,2% и более. Самый значительный рост центы зафиксирован в Карачаево-Черкессии (19,9%) и Новосибирской области (18,9%).

Среди других продуктов на 1-3% подорожали мороженная рыба, лососевая икра, фасоль, горох, майонез, гречневая крупа.

Некоторые товары в октябре упали в цене. На 0,9% подешевело пшено, на 0,7% — мороженые кальмары, фруктово-ягодные консервы — на 0,4%, карамель, кофе в организациях быстрого обслуживания и овощные консервы для детей — на 0,2%. В целом цены на крупы и бобовые в октябре выросли на 1,23% к сентябрю и на 22,32% в годовом выражении.

В октябре сырое подсолнечное масло в России продавали в среднем по 74 175 рублей за тонну. Как передавал NEWS.ru, эта цена стала рекордной. Эксперты считают, что основной причиной резкого роста стоимости стал скачок экспортных цен на товар. По мнению отраслевых специалистов, повышение цен на масло продолжится на фоне рекордных закупок со стороны маслосырзаводов.