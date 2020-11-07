По 4 173 рубля. Пенсионеры могут получить прибавку

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Для пенсионеров пересчитают одну из выплат.

Российские пенсионеры могут получить еще одну прибавку к пенсии. Размер выплаты в скором времени планируют пересчитать, сообщает KONKURENT.RU.

Речь идет о средствах, которые получают определенные категории пенсионеров, а именно о ежемесячной денежной выплате (ЕДВ).

Такую прибавку к пенсии сейчас могут получить ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также лица, пострадавшие в результате воздействия радиации.

Сумма выплаты зависит от той категории, в которую входит пенсионер. Например, инвалиды войны получают по 5 тыс. 565 руб., участники Великой Отечественной войны — по 4 тыс.173 руб., а ветераны боевых действий — по 3 тыс. 62 руб.