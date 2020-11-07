По 4 173 рубля. Пенсионеры могут получить прибавку

Для пенсионеров пересчитают одну из выплат.
Российские пенсионеры могут получить еще одну прибавку к пенсии. Размер выплаты в скором времени планируют пересчитать, сообщает KONKURENT.RU.
Речь идет о средствах, которые получают определенные категории пенсионеров, а именно о ежемесячной денежной выплате (ЕДВ).
Такую прибавку к пенсии сейчас могут получить ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также лица, пострадавшие в результате воздействия радиации.
Сумма выплаты зависит от той категории, в которую входит пенсионер. Например, инвалиды войны получают по 5 тыс. 565 руб., участники Великой Отечественной войны — по 4 тыс.173 руб., а ветераны боевых действий — по 3 тыс. 62 руб.
Также стоит помнить, что такая выплата повышается ежегодно. Следующая индексация ЕДВ пройдет 1 февраля следующего года. Размер такого повышения будет зависеть от «индекса потребительских цен за предыдущий год», рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. На данный момент этот показатель равен 3,8%.