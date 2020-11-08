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Мишустина призвали дать новую выплату пенсионерам 

Прайм и ещё 5 10 часов назад
Мишустина призвали дать новую выплату пенсионерам
Фото: РИА Новости
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой выделить средства социально незащищенным гражданам, в том числе пенсионерам и инвалидам, на покупку защитных масок. Об этом сообщает РИА Новости.
Миронов предложил рассмотреть возможность предоставления дополнительных федеральных социальных выплат на приобретение средств индивидуальной защиты инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям.
Кроме того, лидер фракции призвал проработать вопрос введения налогового вычета для самозанятых и организаций, закупающих средства индивидуальной защиты своим сотрудникам.
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Личный счет , Сергей Миронов , Михаил Мишустин , Справедливая Россия
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