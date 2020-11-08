Мишустина призвали дать новую выплату пенсионерам 

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Миронов предложил рассмотреть возможность предоставления дополнительных федеральных социальных выплат на приобретение средств индивидуальной защиты инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям.

Кроме того, лидер фракции призвал проработать вопрос введения налогового вычета для самозанятых и организаций, закупающих средства индивидуальной защиты своим сотрудникам.