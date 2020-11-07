Как обезопасить себя от мошенников: хакер дал советы

Российский хакер Алексей Варской дал три совета пользователям, желающим обезопасить себя от звонков мошенников. По его словам, не следует оставлять номер телефона в соцсетях. Это в разы повышает шанс того, что вам позвонят мошенники, сообщает URA.RU.

Кроме того, лучше не перезванивать на неизвестные номера, поскольку звонок может оказаться для вас платным.

«Вы перезваниваете на этот номер, и может быть попадаете на какой-то определенный тариф или включается счетчик», — сказал Варской.

Эксперты также считают, что перезванивая, человек демонстрирует психологическую податливость. Поэтому мошенники заранее знают, что им будет легче обмануть такого собеседника.

Также хакер предложил установить на телефон приложение-определитель номеров. Многие из них уже включают базу спамерских номеров, и предупреждают пользователя о нежелательных входящих.

«Сейчас есть неплохой набор приложений, который позволит при звонке получить информацию, кто примерно звонит», — сказал Варской.