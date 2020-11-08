Россиянам готовят пустые кошельки

Пандемия коронавируса превратила привычные бумажные деньги в источник заразы: вирус может долго оставаться на купюрах. Во время эпидемии люди все чаще стали пользоваться электронными способами оплаты. Массовый отказ от наличных дал толчок цифровой экономике и заставил ведущие страны мира задуматься о создании цифровой валюты. Над концепцией электронного рубля думают и в России, но для его введения есть несколько серьезных препятствий. Виртуальные преобразования — в материале «Ленты.ру»

Ушли в отказ

Развитие безналичных платежей — закономерный экономический процесс в эру технологий. Пандемия коронавируса значительно ускорила эту тенденцию, окончательно закрепив многолетний тренд на отказ от купюр: все больше людей по всему миру перестают пользоваться наличными. Согласно недавнему исследованию аналитической компании Boston Consulting Group (BCG), Россия вошла в пятерку стран по отказу от бумажных денег.

За первое полугодие около половины (48 процентов) россиян, которые до этого рассчитывались наличными, перешли на безналичные платежи. По динамике Россию опережают только Великобритания (62 процента), Канада (59 процентов) и Австралия (53 процента). «Пандемия коронавируса и ее последствия ускорили изменения в индустрии платежей, которые обычно занимают около десяти лет», — констатировал управляющий директор и партнер офиса BCG в Париже Ян Сенан. Стремительный переход России к безналичным платежам называют «русским чудом». За восемь лет (с 2010 по 2018 год) число безналичных транзакций в стране выросло в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека.

Пандемия дала дополнительный стимул развитию цифровых технологий. По данным Банка России, за второй квартал 2020 года доля безналичных платежей выросла почти до 70 процентов — такой уровень безналичных расчетов ЦБ ожидал только по итогам 2020 года. Отчасти это связано с риском распространения COVID-19 через деньги: в Роспотребнадзоре предупредили , что вирус может сохраняться на поверхности купюр в течение суток. ЦБ во время эпидемии настойчиво советовал банкам делать упор именно на безналичных методах оплаты товаров и услуг. В итоге некоторые россияне и вовсе начали забывать , как выглядят банкноты.

Виртуальные деньги

США и На фоне роста популярности электронных платежей трендом этого года в мировых центральных банках стали цифровые валюты. О том, чтобы сделать электронные аналоги денег, задумались в Европе Японии . Но первой страной, где цифровая валюта уже стала реальностью, оказался Китай. Криптоюань уже протестировали в крупных городах и планируют использовать во время Олимпиады 2022 года.

Свою концепцию цифрового рубля представили и в России, Центробанк предположил , что деньги можно будет использовать для платежей и накопления, но криптовалютой он считаться не будет. «Это точно не подобие биткоина с майнингом, анонимными кошельками и отсутствием централизованного эмитента. Цифровой рубль — это скорее разновидность фиатной валюты, только в цифровом аналоге. Эмитентом (и об этом ЦБ говорит открыто) будет выступать Центральный банк РФ. Таким образом, цифровой рубль будет выполнять функцию национальной платежной системы России без привязки к классическим пластиковым картам», — объяснил технический директор международной криптобиржи CEX.IO Дмитрий Волков

В отличие от традиционных безналичных рублей, «цифровой» будет находиться вне банковской системы — на «электронных кошельках» непосредственно в ЦБ. Технически цифровой рубль будет представлять собой уникальный цифровой код. «Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными — в том смысле, что как сейчас 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 цифровой рубль всегда будет эквивалентен каждому из них. При этом владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую», — уточнял регулятор.

Weibo

Предполагается, что денежные переводы в цифровом рубле, как и в традиционных бумажных банкнотах, можно будет проводить в офлайн-режиме — то есть без доступа к интернету или мобильной связи. Но в ЦБ не указали, как именно это должно происходить, отметив только, что для таких переводов нужно будет создать некую специальную инфраструктуру. В новой системе Центробанк фактически предлагает гражданам открывать счета не в банках, а непосредственно в ЦБ. Сейчас купюры используются для платежей внутри так называемой «серой зоны» экономики, подсчитать объемы которой никто не может. А с появлением цифрового рубля, верят власти, появится средство контроля за потоком денежных средств.

Выжидательная тактика

Если заняться разработкой цифрового рубля прямо сейчас, то система заработает через 3-7 лет, предположил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков . Он признал, что в текущих условиях Россия не сможет выбиться в лидеры: развивать цифровую валюту для этого надо было несколько лет назад, а сейчас лучше выждать. Первые тесты системы готовы провести уже в следующем году, но окончательное решение о целесообразности выпуска цифрового рубля пока не принято.

"Риск с точки зрения финансов настолько большой, что, мне кажется, стратегия "быстрый второй" гораздо эффективнее, чем попытки стать первыми. Давайте посмотрим, что получится у лидера, в какие барьеры он упрется".

Дмитрий Песков, спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию

Главные преимущества цифрового рубля — облегчение международных транзакций, снижение издержек и повышение прозрачности платежей. Это может помочь , например, в борьбе с бедностью, так как будет проще оказывать адресную помощь действительно нуждающимся.

Критики инициативы указали, что в случае появления цифрового рубля часть бизнеса может отойти ЦБ. По словам председателя правления ВТБ Андрея Костина, пока не совсем ясно, «как коммерческие банки будут встраиваться [в систему цифрового рубля] и каким образом смогут сохранять бизнес». «Занятие бизнесом — это точно не занятие ЦБ», — подчеркнул он и указал, что этот вопрос необходимо проработать.

Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Впрочем, о полном упразднении наличных денег в России речь пока не идет. Сейчас безналом пользуются в основном жители городов-миллионников, а в регионах по-прежнему расплачиваются за покупки живыми деньгами. Дело не в предпочтениях граждан, а в том, что на периферии все еще нет нужной инфраструктуры: не везде работает интернет и имеется оборудование для безналичных расчетов.

Еще одна существенная помеха для массового перехода на безнал — низкий уровень финансовой грамотности граждан. Согласно данным исследования аналитического центра НАФИ, в прошлом году финансово грамотными были 12,4 процента россиян: люди с высшим образованием, квалифицированные специалисты и руководители. Средний уровень финансовой грамотности — у 46,8 процента населения, низкий — у 40,8 процента. Решить проблемы призван национальный проект «Цифровая экономика», который рассчитан до 2024 года. Среди его задач — сделать интернет доступным для всех и каждого. Покрыть связью 5G крупнейшие города. Защитить информацию граждан, бизнеса и государства. На реализацию планов предусмотрено 1,8 триллиона рублей.