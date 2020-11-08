Россиян предупредили о возможной блокировке карт

Для разблокировки карты придется звонить в банк и объяснять его сотрудникам происхождение денег на счету.

Сомнительная активность, задолженность по услугам ЖКХ или противозаконная коммерческая деятельность могут послужить поводом для блокировки банковской карты. Об этом рассказал старший преподаватель финансовой кафедры одного из университетов Антон Рогачевский

С его слов, банки руководствуются действующим законодательством, в том числе законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и пособничество терроризму».

Обилие мелких платежей за короткий период времени и поступление денег с разных счетов могут показаться подозрительными и банк вправе заблокировать карту до выяснения всех обстоятельств.

Кроме того, заблокировать карту банк может и в случае незаконного ведения предпринимательской деятельности.

«Если вы физическое лицо, то по закону не можете вести бизнес. Для этого нужна регистрация юридического лица или ИП, поэтому перевод с назначением платежа "покупка чего-либо", скорее всего, послужит причиной блокировки карты», — заявил Рогачевский в интервью агентству «Прайм».

Также не стоит тянуть с погашением долгов за коммунальные услуги или с выплатой алиментов и штрафов. В этом случае банки тоже могут заблокировать карту.

Чтобы ее разблокировать, если действия пользователя были легитимны, придется звонить в банк и объяснять сотрудникам происхождение поступивших на карту денежных средств, уточнил Рогачевский.