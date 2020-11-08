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Россиянам рассказали, когда требовать перерасчет за отопление 

Ura.Ru 3 часа назад
Названы условия для перерасчета за отопление
Фото: © URA.RU
В отопительный сезон температура в комнатах не должна быть ниже +18 градусов Цельсия, а в ванной комнате быть минимум + 25 градусов. Сотрудник московской управляющей компании Виктор Власов поясняет, если температура в жилом помещении ниже указанных нормативов, то можно смело писать заявление в прокуратуру, Роспотребнадзор и Госжилинспекцию.
По ГОСТу (Р 51617-2000), когда температура на улице ниже или равна -5 градусов Цельсия, в квартирах столбик термометра не должен опускаться ниже +18 градусов.

«Точно такой же норматив и для общежитий. Но если жилая комната угловая, то есть ограничена двумя стенами, которые граничат с улицей, то для таких [комнат] норматив чуть выше стандартной: +20 градусов», — рассказал Власов «Комсомольской правде».

Специалист пояснил, что для северных территорий, где дольше пяти дней на улице сохраняется температура ниже -31 градуса Цельсия, в квартирах должно быть не менее +20 градусов Цельсия.
В ГОСТе также указано, что во время отопительного сезона температура в квартирах может быть выше на четыре градуса, но не более того. Ночью (норматив считается с полуночи до пяти часов утра — прим.ред.), снижение может быть не более трех градусов. В остальное время снижение недопустимо.
Специалист отмечает, что температуру нужно мерить в центре комнаты на высоте 0,1, 0,6 и 1,7 метров от пола. Если тепла в доме не хватает, то прежде всего нужно обратиться в ресурсоснабжающую организацию, а если от них не последует ответа, то писать в прокуратуру, Роспотребнадзор и Госжилинспекцию.

«Можно написать обращение на сайте — это равносильно живому визиту. Или отправить по электронной почте. Можно отправить в федеральную службу, но пока письмо дойдет до вашего района — это займет много времени», -советует Власов.

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Комментарии 1
Личный счет , Компании , Виктор Власов , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , Комсомольская правда
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