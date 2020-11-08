Россиян оставят без микрозаймов

В Государственную думу внесён законопроект о полном запрете микрофинансовых организаций на территории России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru. Его инициатором стала парламентская партия Справедливая Россия.
Законопроект депутатов предусматривает признание утратившим силу ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", что фактически означает наступление конца МФО. Как отмечает авторы предложения, его актуальность обусловлена тяжёлой социально-экономической обстановкой в стране, вызванной в первую очередь пандемией коронавируса. Кризис вынуждает людей обращаться за микрозаймами, которые впоследствии лишь ухудшают и без того сложное материальное положение многих граждан.
При этом, парламентарии считают, что усугубление сложившейся ситуации вынуждает должников идти на крайние меры и толкает их на совершение преступлений. Иных вариантов того, каким образом они могли бы отдать свои долги, отчаянные заёмщики зачастую просто не видят. Также отмечается, что, когда ситуация в стране наладиться, то тогда, вероятно, настанет время, чтобы заново разрешить работу МФО, но уже на более продуманных условиях.