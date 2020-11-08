Россиян оставят без микрозаймов

Законопроект депутатов предусматривает признание утратившим силу ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", что фактически означает наступление конца МФО. Как отмечает авторы предложения, его актуальность обусловлена тяжёлой социально-экономической обстановкой в стране, вызванной в первую очередь пандемией коронавируса. Кризис вынуждает людей обращаться за микрозаймами, которые впоследствии лишь ухудшают и без того сложное материальное положение многих граждан.

При этом, парламентарии считают, что усугубление сложившейся ситуации вынуждает должников идти на крайние меры и толкает их на совершение преступлений. Иных вариантов того, каким образом они могли бы отдать свои долги, отчаянные заёмщики зачастую просто не видят. Также отмечается, что, когда ситуация в стране наладиться, то тогда, вероятно, настанет время, чтобы заново разрешить работу МФО, но уже на более продуманных условиях.