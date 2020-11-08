Ещё
Далее:
Читайте также:
Рейдерский захват завода
Рейдерский захват завода Новинка в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.56
$
77.80
92.06
91.90
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.00
92.83
Индексы и котировки Brent
39.73
+0.38 Золото
1952.40
+0.02 РТС
1170.74
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1879
+0.0020
23.10
1.1859
03.11
26.10
12.10

В России хотят запретить микрозаймы 

Deita.ru 3 часа назад
Россиян оставят без микрозаймов
Фото: ТАСС
В Государственную думу внесён законопроект о полном запрете микрофинансовых организаций на территории России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru. Его инициатором стала парламентская партия Справедливая Россия.
Законопроект депутатов предусматривает признание утратившим силу ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", что фактически означает наступление конца МФО. Как отмечает авторы предложения, его актуальность обусловлена тяжёлой социально-экономической обстановкой в стране, вызванной в первую очередь пандемией коронавируса. Кризис вынуждает людей обращаться за микрозаймами, которые впоследствии лишь ухудшают и без того сложное материальное положение многих граждан.
При этом, парламентарии считают, что усугубление сложившейся ситуации вынуждает должников идти на крайние меры и толкает их на совершение преступлений. Иных вариантов того, каким образом они могли бы отдать свои долги, отчаянные заёмщики зачастую просто не видят. Также отмечается, что, когда ситуация в стране наладиться, то тогда, вероятно, настанет время, чтобы заново разрешить работу МФО, но уже на более продуманных условиях.
Видео дня. Экономисты ВШЭ призвали повысить налоги на доходы состоятельных россиян
Deita.ru: последние новости
Оформить досрочную пенсию в 2021 году смогут 3 категории россиян Оформить досрочную пенсию в 2021 году смогут 3 категории россиян Россиян предупредили о риске хранения наличных Россиян предупредили о риске хранения наличных Назад в 90-е: россияне начнут скупать наличную валюту Назад в 90-е: россияне начнут скупать наличную валюту
Комментарии 16
Личный счет , Компании , Госдума , Справедливая Россия , Banki.ru , РИА "Дейта"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение