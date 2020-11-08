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Россиян предупредили об афере с налогами 

Майк Габриелян 18 минут назад
Россиян предупредили об афере с налогами
Фото: ТАСС
Эксперт рассказал о новом популярном способе мошенничества — «возмещении НДС».
Злоумышленники создают поддельные сайты, где обещают гражданам золотые горы — возврат налога за недавно совершенные покупки. Взамен они просят оплатить услуги юристов или ввести реквизиты банковской карты. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Позиция Права» Егора Редина.
По его словам, мошенники создают поддельный сайт с громкими названиями вроде «Единый центр компенсации населению» и заманчивыми обещаниями. Дизайн таких лжесайтов копирует порталы госструктур. Для убедительности публикуется выдуманное постановление правительства о возмещении НДС.

«Далее предлагается ввести реквизиты банковской карты для перечисления суммы налога или требуется оплатить обязательные услуги по консультации юристов, составлению и сбору документов и так далее», — заявил Редин.

Никакой компенсации граждане, разумеется, не получают, у них просто выманивают деньги или критически важные личные данные.
Налоговики предупреждают граждан, что подобные предложения поступают только от мошенников. Право на возмещение НДС ((Tax free).) имеют лишь иностранцы при вывозе купленных в России товаров (Tax free).
Ранее «Рамблер» сообщал, что специалисты дали советы по защите финансов и данных от хакеров.
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Комментарии
Личный счет , Федеральная налоговая служба
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