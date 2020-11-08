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Эксперт рассказал, кто лишится работы в пандемию 

Майк Габриелян 3 часа назад
Эксперт рассказал, кто лишится работы в пандемию
Фото: Reuters
Эксперты рассказали, кто первым лишится работы во время Великой депрессии-2, вызванной COVID-19. Это водители, кассиры, дворники, бухгалтеры, банкиры, юристы и даже медики. Об этом сообщает URA.RU.

«Сейчас времена будут такие, что их назовут второй великой экономической депрессией», — считает Роман Крестьянинов, директор по развитию кадрового агентства «Selectif».

Он напомнил, что в период Великой депрессии 30-х годов прошлого века в США наступила массовая безработица. Если ситуация повторится, бизнес начнет спешно автоматизировать процессы. В итоге первыми пострадают водители и кассиры. Серьезные убытки понесут и банки — у людей не будет средств, чтобы возвращать кредиты.
Еще один эксперт, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой, полагает, что значительно снизится штат дворников, бухгалтеров и юристов. Автоматизация скажется и в медицинской сфере. У передовых больниц есть техника, способная ставить диагнозы при минимальном участии врача.

«Не могу сказать, что кризис приведет к смерти профессий, но то, что трансформируется или сократится востребованность, это точно», — подытожил Косой.

Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся осенью 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года. Наиболее сильно он ударил по США, Британии, Франции. Кризис ощущался и в других государствах. Практически остановилась промышленность, прекратилось строительство, пострадало сельское хозяйство, началась всеобщая безработица.
Ранее «Рамблер» сообщал, что предсказана новая Великая депрессия из-за пандемии коронавируса.
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Личный счет , РИА Ura.ru
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