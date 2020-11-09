Пенсионному фонду РФ грозит дефицит

За два года, прошедшие после начала реформы повышения пенсионного возраста, эффект для федерального бюджета оказался микроскопическим. Как посчитала Счетная палата , трансферты на выплату страховых пенсий из бюджета сократились лишь на 136 млрд рублей. При этом из-за пандемии коронавируса и кризиса вливания в пенсионную систему государству придется увеличить до 941,42 млрд рублей из Резервного фонда.

«До конца года в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) может недопоступить страховых взносов на выплату страховой пенсии в объеме более 420 млрд рублей», — пишет «Независимая газета», ссылаясь на данные Счетной палаты. Издание сообщает, что дефицит бюджета фонда может составить более 183 млрд рублей. «В связи с этим из Резервного фонда правительства в бюджет ПФР в 2020 году поступит 941,42 млрд руб. Данные средства предназначены не только на покрытие дефицита 2020 года, но и для сбалансированности бюджета ПФР в 2021 и 2022 годах», — пояснили в Счетной палате.

«Из-за пандемии и последовавшего экономического кризиса планам «финансовой отдачи» от повышения пенсионного возраста не было суждено сбыться. При ожидаемой экономии до 100 млрд рублей в год она оказалась практически нулевой ввиду возросших бюджетных расходов (на поддержку малого и среднего бизнеса, на налоговые льготы IT-компаниям)», — рассказала профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Она уточнила, что восстановление российской системы обязательного пенсионного страхования возможно не ранее 2023 года., но только при условии возобновления роста ВВП наряду с увеличением рынка труда уже в конце этого — начале следующего года.