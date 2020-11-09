Почему банк может заблокировать карту

Банковские сотрудники могут проявлять чрезвычайную бдительность. В этом случае любые ваши «подозрительные» по их мнению действия с карточкой станут причиной блокировки. О том, за что чаще всего «замораживают» банковские карты рассказал старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский

Если с картой совершалось множество операций за короткий период, например, вы слишком часто ей расплачивались или, наоборот, на счет приходит очень много поступлений, работнику банка это покажется подозрительным. При этом, счет могут заблокировать случайно из-за ошибки программы или из-за «чрезмерной» бдительности сотрудников банка, в частности, при банальном переводе средств с одного счета на другой.

Эксперт объяснил агентству « Прайм », что чаще всего решение о блокировке карты принимают на основании закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и пособничество терроризму». В частности, если на счет будут регулярно поступать средства за какие-либо товары или услуги с назначением платежа «покупка чего-либо», это чревато последствиями.

«Чтобы разблокировать карту, особенно если ваши действия были легитимными, необходимо позвонить в банк и объяснить сотруднику происхождение средств», — добавил Рогачевский. Он также напомнил о том, что стоит остерегаться мошенников и сообщать свои личные данные лишь работникам банка.