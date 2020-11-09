Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.56
$
78.00
92.06
92.44
Прогноз
09.11 – 16.11
$
78.78
92.49
Индексы и котировки Brent
40.44
+1.79 Золото
1955.18
+0.06 РТС
1170.74
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.11
1.1887
+0.0077
26.10
1.1810
05.11
28.10
14.10

Россиянам объяснили, почему банк может заблокировать карту 

Профиль 27 минут назад
Почему банк может заблокировать карту
Фото: ©Twitter.com
Банковские сотрудники могут проявлять чрезвычайную бдительность. В этом случае любые ваши «подозрительные» по их мнению действия с карточкой станут причиной блокировки. О том, за что чаще всего «замораживают» банковские карты рассказал старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский.
Если с картой совершалось множество операций за короткий период, например, вы слишком часто ей расплачивались или, наоборот, на счет приходит очень много поступлений, работнику банка это покажется подозрительным. При этом, счет могут заблокировать случайно из-за ошибки программы или из-за «чрезмерной» бдительности сотрудников банка, в частности, при банальном переводе средств с одного счета на другой.
Эксперт объяснил агентству «Прайм», что чаще всего решение о блокировке карты принимают на основании закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и пособничество терроризму». В частности, если на счет будут регулярно поступать средства за какие-либо товары или услуги с назначением платежа «покупка чего-либо», это чревато последствиями.

«Чтобы разблокировать карту, особенно если ваши действия были легитимными, необходимо позвонить в банк и объяснить сотруднику происхождение средств», — добавил Рогачевский. Он также напомнил о том, что стоит остерегаться мошенников и сообщать свои личные данные лишь работникам банка.

Ранее «Профиль» писал о схемах «банковских мошенников». Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банка или государственных органов и просят предоставить персональные данные. Их жертвами становятся пожилые люди, которые выдают звонящим данные о своих депозитах.
Видео дня. Доллар падает на фоне неопределенности выборов в США
Профиль: последние новости
Россиянам объяснили, почему банк может заблокировать карту Россиянам объяснили, почему банк может заблокировать карту В Минфине рассказали о реальной ситуации с НДФЛ и налогом на прибыль В Минфине рассказали о реальной ситуации с НДФЛ и налогом на прибыль Россиянам объяснили, кто имеет право на досрочную пенсию Россиянам объяснили, кто имеет право на досрочную пенсию
Комментарии 3
Личный счет , Антон Рогачевский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение