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Россиян предложили массово увольнять ради будущего страны 

Lenta.ru 2 часа назад
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) проанализировали перспективы развития российской экономики и предложили массово увольнять неэффективных ради будущего страны, пишут «Ведомости».
По расчетам аналитиков, ежегодный рост ВВП на 3-3,5 процента, запланированный правительством, предусматривает увеличение производительности труда на 4-4,5 процента в год. В первую очередь показатель придется улучшать в обрабатывающих отраслях, поскольку потенциал его роста в добывающих секторах ограничен.
Таким образом, увеличение производительности в частном обрабатывающем секторе должно составлять примерно 5-6 процентов в год. Достичь такой цели, по мнению авторов доклада ЦМАКП, можно только в случае массовых сокращений. В противном случае российская экономика продолжит отставать в 2-2,5 раза от развитых стран и в 1,5 раза от большинства развивающихся по показателю производительности.
Россияне приготовились к худшему
Задача по сохранению низкой безработицы и одновременно улучшению производительности труда заведомо невыполнима, констатируют авторы. В настоящее время правительство пытается компенсировать низкую производительность за счет развития высокотехнологичных отраслей и IT, однако их влияние на экономический рост в обозримом будущем останется небольшим и ограничится девятью процентами.
Эксперты советуют властям не препятствовать массовым увольнениям и вместо этого предоставить оставшимся без работы гражданам возможность переобучения, бесплатное жилье и другие социальные гарантии.
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