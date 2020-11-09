Россияне бросились массово скупать доллары 

Объем суточных заявок на американскую валюту на Мосбирже приблизился к рекорду 2014 года, сообщает издание Konkurent.ru. Аналитики полагают, что массовый спрос на доллары — предвестник очередной девальвации.

Журналисты ссылаются на данные терминала Quik. В настоящее время ежесуточный спрос на доллары США оценивается в 5,2 тысячи заявок, хотя еще совсем недавно этот показатель составлял около 3 тысяч. Сложившаяся на валютном рынке ситуация напомнила экспертами события 2014 года, когда после «черного вторника» с последующим падением рубля ежедневный спрос на доллары составил около 6 тысяч заявок.

Эксперты отметили, что в резкий всплеск до 4 тысяч заявок ранее был зафиксирован в июне, когда курс доллара пересек отметку в 70 рублей за единицу валюты.

«Поскольку рубль обесценился к доллару на 25% с начала года россияне не верят в его дальнейшее укрепление и предпочитают спасать сбережения в долларах», — говорится в статье.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», эксперты предположили, что ослабление рубля может привести к наращиванию объема наличной валюты на руках у населения. При этом аналитики отметили, граждане вряд ли поместят эти деньги в банки, так как это лишено смысла — ставки по валютным депозитам сейчас почти нулевые.

По их словам, выключение из инвестиционного процесса сбережений физических лиц, которые они потратят на покупку валюты, снизит потенциал экономического роста в России как минимум в краткосрочной перспективе. Также обострится борьба с процессами в теневом секторе экономики, которые подпитываются большим объемом обналиченных средств, резюмировали специалисты.