Россиянам грозят массовые увольнения 

Роста отечественного ВВП можно добиться путем массовых увольнений россиян, заявил «Ведомостям» представитель Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов . По его словам, в настоящее время штаты предприятий «раздуты» искусственно для того, чтобы скрыть реальный уровень безработицы.

Белоусов напомнил, что целью российского правительства является рост ВВП на 3-3,5% в год. Указанных показателей, отметил он, можно добиться при росте уровня производительности труда на 4-4,5% в год: в настоящее время он меньше среднеевропейского в два-два с половиной раза. Эксперт отметил, что догнать европейцев можно только «за счет перевода скрытой безработицы в явную, т. е. массового сокращения» рабочих мест.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время массовые сокращения специально сдерживаются, что обусловлено «понятными социальными причинами». Если снять ограничения, отметил Белоусов, целей развития российской экономики можно достичь. При этом он подчеркнул, что тем, кто останется без работы, следует дать возможность переобучиться, дать им финансовую подушку и обеспечить переезд к новому месту работы.

«Это необходимые элементы политики производительности», — говорится в статье.