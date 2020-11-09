Ипотека в России стала менее доступной 

Россиянам стало труднее брать ипотеку — средний срок накопления первоначального взноса по кредиту для жилья в новостройках вырос с 19,5 до 21 месяца. При этом спрос на продукт в период с января по сентябрь 2020 года не падает благодаря программе льготной ипотеки под 6,5 процента годовых. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков финансового института «Дом.РФ».

Как сообщили эксперты, средний уровень первоначального взноса более чем в два раза превышает минимально разрешенный — более 30 процентов по сравнению с требуемыми 15 процентами. Отмечается, что зачастую граждане платят больше благодаря материнскому капиталу. При этом средняя стоимость квартиры в России, за исключением столицы, составляет 3,5–4 миллиона рублей.

Такую динамику специалисты отчасти объясняют ростом цен на жилье — его воспринимают как привлекательный инвестиционный актив с перспективой. Притом самые популярные форматы на первичном рынке, «однушки» типового и комфорт-класса, тоже становятся менее доступными — за девять месяцев они подорожали на 9,8 и 11,8 процента соответственно.

Что касается «вторички», то с июля по конец октября текущего года цены выросли в среднем на два-три процента в большинстве регионов. По данным аналитиков федеральной базы недвижимости Restate.ru, скачок цен на вторичном рынке заметно меньше, поскольку программа льготной ипотеки переориентировала покупателей на новостройки.

«В нашей стране любые неопределенности или кризисные проявления отражаются на потребительском поведении населения: люди бегут в обменные пункты в ожидании "доллара по 100" или берут потребительские кредиты для внесения первоначального взноса по ипотеке. Все это приводит к повышенному спросу в отдельных секторах экономики и способствует раздуванию ценовых пузырей», — рассказал доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Максим Соколов . Он спрогнозировал повышенный спрос на рынке ипотеки до лета 2021 года.