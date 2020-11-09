Россиянам предложат открыть счета по видеосвязи

Российские банки предложили властям протестировать технологию открытия счетов новых клиентов в формате видеосвязи, без посещения банковских отделений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина.

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Департамент финансовых технологий Центробанка предварительно одобрил заявку НСФР. На следующей неделе регулятор должен обсудить детали проекта.

Сначала возможность открыть счет по видеосвязи получат люди с ограниченными возможностями. Также в тестировании примут участие счета для получения зарплат и социальных выплат. Остаток по таким счетам не будет превышать ста тысяч рублей, а ежемесячный объем операций - 60 тысяч.

Клиентам, которые захотят протестировать новую возможность, нужно будет подать заявку на сеанс видеосвязи на сайте банка, оставив паспортные данные, СНИЛС, ИНН, номер телефона и почтовый адрес. Другой вариант - дать разрешение на использование персональных данных из Единой системы идентификации и аутентификации (если у клиента есть подтвержденный аккаунт на портале госуслуг).

Сеанс видеосвязи можно будет провести через мобильные приложения, соцсети, мессенджеры или сервисы «Ростелекома». Во время разговора сотрудник банка сверит паспортные данные собеседника с данными из заявки, убедится, что собеседник действительно предъявляет свои документы. Если проверка прошла успешно, клиент даст согласие на заключение договора, введя код из СМС.

Опрошенные РБК эксперты отметили, что новая услуга может быть полезна во время пандемии, когда необходимо минимизировать социальные контакты. Однако Ярослав Шицле из юридической фирмы « Рустам Курмаев и партнеры» предупредил, что мошенники могут присоединиться к видеозвонку с помощью технологии Deep Fake, позволяющей наложить лицо и голос клиента банка.

По мнению Шицле, банкам стоит ввести дополнительные способы проверки - к примеру, контрольное слово или сведения из биографии.