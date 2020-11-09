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Россиянам предрекли рост цен на вино 

Вероника Полынина 1 час назад
Россиянам предрекли рост цен на вино
Фото: depositphotos.com
Виноделы призвали готовиться к росту цен на российские вина в 2021 году, передает ТАСС.
В ходе «Недели ретейла-2020» президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович заявил, что рост цен на российские вина в следующем году неизбежен. По его словам, к этому привел рост популярности российского винограда, из-за чего цена на виноград фактически выросла вдвое.

«Все те производители, которые раньше производили вино из видеоматериала других стран, естественно, захотели компенсировать это выпуском российского вина. Рост цены винограда неизбежно скажется на росте цен в следующем году, когда будет закончен урожай предыдущего года и когда пойдут вина из нового урожая», — объяснил спикер.

По его словам, рост цен также связан с ожидаемым дефицитом российских вин в торговых сетях.
Как писал «Рамблер», российский закон о виноградарстве и виноделии вступил в силу 26 июня. Согласно закону, продукцию с обозначением «вино России» можно производить только из винограда, выращенного на территории страны. Также в законе описаны разрешенные и запрещенные приемы производства, в нем содержатся новые требования к сырью, материалам и этикетке.
«Золотая Маска» online: «Дети солнца»
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Личный счет , Леонид Попович , ИТАР-ТАСС
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