Копить или не копить: как обеспечить достойную старость

О будущей пенсии нужно позаботиться заранее. Вопрос в том, как это сделать при небольшом, а то и минимальном доходе. Последние опросы показывают, что за десять лет число россиян, рассчитывающих в старости прежде всего на личные накопления, сократилось почти втрое. Напротив, выросло количество тех, кто рассматривает будущую государственную пенсию в качестве главного источника дохода в пенсионном возрасте. NEWS.ru пытался ответить на вопрос «копить или не копить» и пришёл к выводу, что откладывать на чёрный день или на старость всё же предпочтительнее. Хотя и здесь есть свои неприятные нюансы.

О будущей пенсии лучше начинать задумываться тогда, когда начинаешь зарабатывать первые деньги, считают финансисты. При этом многие россияне не привыкли копить на старость. Особенно это актуально для молодых людей, которые предпочитают жить здесь и сейчас, соответственно, тратить в настоящем, а не откладывать на отдалённое будущее.

Александр Щербаков. По некоторым оценкам, лишь 1,5 млн россиян формируют пенсионные сбережения самостоятельно. И большинство из них делают только небольшой первоначальный взнос. Постоянные взносы совершают не более 150 тысяч человек. Культура накоплений в нашей стране практически полностью отсутствует. Свою роль в этом сыграло неверие россиян в накопительную часть пенсии, отмечает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС

Александр Щербаков (профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС):

Россияне разочаровались в системе пенсионного накопления по нескольким причинам. Во-первых, сама система несколько раз подвергалась сильным изменениям, «заморозкам». Всё это существенно пошатнуло веру людей в пенсионные накопления, их эффективность. Помимо этого, общая экономическая ситуация в стране не слишком стабильна, в том смысле, что отсутствуют устойчивые улучшения. На фоне сохраняющейся и растущей инфляции сбережения попросту теряют смысл.

При этом, по словам эксперта, часть людей верит в некий прожиточный минимум пенсионера.

Так, согласно последним опросам, 27% россиян в качестве основного источника дохода на пенсии рассматривают работу или подработку, а каждый четвёртый (25%) — именно государственную пенсию. На личные сбережения рассчитывают лишь 12% опрошенных, и того меньше — 3% — на те средства, которые были вложены ими в негосударственные пенсионные фонды. Интересны здесь не сами цифры, а то, как изменились предпочтения и ощущения россиян. За десять лет доля тех, кто надеется на пенсию от государства, выросла в 3,5 раза (с 7% в 2009 году), и наоборот: число россиян, рассчитывающих на личные сбережения, сократилось почти втрое (с 33% в 2009 году).

По мнению Александра Сафонова, это отражает два этапа в развитии России.

Первый этап — когда доходы населения постоянно росли. Граждане считали, что к той пенсии, которая положена им от государства, они смогут прибавить что-то и от себя. Понятно, что за десять лет мы пережили как минимум три кризиса и энтузиазма в этом вопросе поубавилось. В силу того, что доходы сегодня падают, а сама жизнь дорожает, люди всё меньше верят, что им удастся что-то отложить. В этом смысле их надежды — некий индикатор положения дел в стране, в данном случае демонстрирующий уровень жизни населения.

По словам эксперта, «заморозка» накопительной части пенсии также не прибавила уверенности в этом вопросе. Напомним, с 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно законодательству, эта норма действует до 2022 года, однако в Госдуме намерены продлить срок действия «заморозки» до 2024 года. Отдельные эксперты считают, что «размораживать» накопительную часть никто и не собирается.

Граждане понимают, что в связи с «заморозкой» если и будет какая-то прибавка к пенсии, то очень небольшая, а скорее её не будет вовсе, — полагает Александр Сафонов.

По международным стандартам, дабы не потерять привычный уровень жизни в пожилом возрасте, пенсия должна составлять порядка 70–80% от того дохода, который получал человек до выхода на заслуженный отдых. Если взять в расчёт среднюю заработную плату по стране — 50 тысяч рублей, размер пенсии должен составлять 35–40 тысяч рублей. Интересно, что среднестатистический россиянин считает достойной пенсию именно в 40 тысяч рублей в месяц. Таким образом, при условии, что государственная пенсия составит 15 тысяч рублей, для безбедной старости человеку нужно будет накопить на прибавку в 20–25 тысяч рублей. Предположим, зарабатывая 50 тысяч рублей в месяц, он стал ежемесячно откладывать 10% от своего дохода — по 5 тысяч рублей. Таким образом накопления составят 60 тысяч рублей за год, а за 40 лет (как раз к моменту выхода на пенсию) — 2,4 млн рублей. Этих денег ему хватит на 8 лет относительно безбедной старости. Но здесь есть два неприятных нюанса.

Безусловно, кто-то зарабатывает больше 50 тысяч рублей. Соответственно, и откладывать может больше (и не 10% от дохода, а, скажем, 20%). Однако доход многих россиян гораздо меньше. Об этом свидетельствует хотя бы среднемедианная заработная плата, которая сегодня равна примерно 35 тысячам рублей. То есть половина россиян зарабатывают меньше этой суммы, а половина — больше. У части людей доходы вообще недалеко ушли от МРОТ, а это всего 12 тысяч рублей. Вряд ли они смогут откладывать что-то на будущую пенсию, а если и смогут, то очень и очень немного.

Впрочем, Александр Сафонов рекомендует откладывать в любом случае, какими бы доходы ни были. Если не откладывать ничего, то с вероятностью 100% вы придёте к пенсии с нулевым капиталом.

Нужно всегда придерживаться одного нехитрого правила, которому следуют все европейцы независимо от уровня их дохода. Это многовековой опыт: если есть возможность деньги не тратить, то лучше этого и не делать. Например, не покупать вещь, без которой вполне можно обойтись, покупка которой не критична, — объясняет эксперт.

С помощью сэкономленных денег вполне возможно формировать запас на старость или хотя бы на чёрный день. Проблема в том, и это второй неприятный нюанс, что банально спрятанные «под матрасом» деньги ежегодно обесцениваются.

Можно, конечно, что-то откладывать, однако накопления будут терять покупательную способность из-за инфляции. В этом смысле сбережения лучше инвестировать, — говорит Александр Щербаков.

По мнению специалистов, важно размещать накопления в инструменты с доходностью как минимум на уровне инфляции, чтобы максимально минимизировать потери. Ещё лучше — диверсифицировать вложения. Сегодня кардинальным образом меняется формат инструментов, при помощи которых можно сохранять покупательную способность отложенных денег, замечает Александр Сафонов.

Для тех, кто получает заработную плату в рублях, более эффективным способом сохранения покупательной способности денег является приобретение валюты. За курсовой динамикой при этом важно следить, чтобы не купить валюту в тот момент, когда стоимость доллара или евро перестанет расти и начнёт снижаться. Ещё один вариант сохранения сбережений — инвестирование. Самый простой и доступный способ — банковские депозиты, однако сегодня их доходность очень невелика. Самое лучшее — это диверсификация накоплений: часть разместить в долларах и евро, часть — положить на банковский депозит, а часть — инвестировать в ценные бумаги, — рассуждает Сафонов.

К слову, размер пенсий и общий уровень социального обеспечения в России один из самых низких в Европе. В ЕС пенсионеры могут вполне рассчитывать на безбедную старость. Так, больше всего пенсионерам платят в странах Северной Европы — Дании, Норвегии, Финляндии. Средний размер пенсии здесь более €2000 (для России с учётом сегодняшних валютных курсов фантастические 180 тысяч рублей), и это не считая дополнительных социальных льгот. В других странах ЕС пенсионеры живут скромнее, но всё же гораздо богаче российских пенсионеров. Так, выплаты в Португалии — одном из самых бедных государств Западной Европы — составляют около €600 (54 тысячи рублей), а в бывшей социалистической Румынии — около €300 (27 тысяч рублей).

Впрочем, на фоне многих других государств мира в России всё выглядит вполне благополучно. Так, в Ираке, Индии, Вьетнаме, Таиланде, Пакистане, Китае, Нигерии, Кении и Суринаме вообще нет понятия «государственная пенсия».