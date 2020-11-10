В России хотят повысить НДФЛ 

Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДФЛ для состоятельных россиян на заседании во вторник, 10 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять документ во втором чтении. В своем заключении на законопроект комитет подчеркнул, что повышение налога не приведет к появлению новой обязанности по подаче налоговой декларации. Это «соответствует общему направлению налоговой политики по упрощению налогового администрирования».

Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин ранее предложил повысить налог на доходы с 13-и до 15 процентов для людей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год. Ставка НДФЛ должна увеличиться с января 2021 года.

Налогом будут облагаться только периодические и активные доходы (зарплата, дивиденды, доходы от продажи ценных бумаг), на разовые доходы (продажа личного имущества) повышенная ставка распространяться не будет.

Новый налог должен стать целевым: собранные деньги (около 60 миллиардов рублей в год) планируют потратить на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями.