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В России хотят повысить НДФЛ 

Мария Иванова 22 минуты назад
В России хотят повысить НДФЛ
Фото: globallookpress.com
Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДФЛ для состоятельных россиян на заседании во вторник, 10 ноября. Об этом сообщает ТАСС.
Накануне комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять документ во втором чтении. В своем заключении на законопроект комитет подчеркнул, что повышение налога не приведет к появлению новой обязанности по подаче налоговой декларации. Это «соответствует общему направлению налоговой политики по упрощению налогового администрирования».
Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин ранее предложил повысить налог на доходы с 13-и до 15 процентов для людей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год. Ставка НДФЛ должна увеличиться с января 2021 года.
Налогом будут облагаться только периодические и активные доходы (зарплата, дивиденды, доходы от продажи ценных бумаг), на разовые доходы (продажа личного имущества) повышенная ставка распространяться не будет.
Новый налог должен стать целевым: собранные деньги (около 60 миллиардов рублей в год) планируют потратить на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями.
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Личный счет , Владимир Путин , Госдума
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