В «налог для богатых» внесен ряд исключений 

Госдума приняла во втором чтении законопроект о «налоге для богатых», передает РИА «Новости». Третье чтение назначено на 11 ноября.

Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин ранее предложил повысить налог на доходы с 13% до 15% для людей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год. Если закон будет принят, ставка НДФЛ изменения вступят в силу с января 2021 года.

Согласно законопроекту, повышенным налогом будут облагаться только периодические и активные доходы (зарплата, дивиденды, доходы от продажи ценных бумаг). На разовые доходы (продажа личного имущества) повышенная ставка распространяться не будет.

Новый налог будет целевым: собранные деньги (около 60 миллиардов рублей в год) планируют потратить на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями.