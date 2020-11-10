В «налог для богатых» внесен ряд исключений 

Госдума приняла во втором чтении законопроект о «налоге для богатых», передает РИА «Новости». Третье чтение назначено на 11 ноября.
Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин ранее предложил повысить налог на доходы с 13% до 15% для людей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год. Если закон будет принят, ставка НДФЛ изменения вступят в силу с января 2021 года.
Согласно законопроекту, повышенным налогом будут облагаться только периодические и активные доходы (зарплата, дивиденды, доходы от продажи ценных бумаг). На разовые доходы (продажа личного имущества) повышенная ставка распространяться не будет.
Новый налог будет целевым: собранные деньги (около 60 миллиардов рублей в год) планируют потратить на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями.
«Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Причем это именно дополнительное финансирование — все действующие федеральные и региональные программы, направленные на лечение детей, будут сохранены», — заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.