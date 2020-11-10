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В России запустили продовольственные карты 

Lenta.ru 1 час назад
В России запустили продовольственные карты
Фото: продкарта.рф
С ноября российские семьи с детьми в ряде регионов смогут получить продовольственную карту для покупки продуктов питания. Такую программу запустили благотворительный фонд продовольствия «Русь», Общероссийский народный фронт, сеть магазинов «Магнит» и компания Humanventure, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».
Сумма трат не должна превышать тысячу рублей. Карта проходит регистрацию в приложении, поэтому обналичить средства на ней или купить что-то другое, не получится. Потратить деньги можно будет в одном из магазинов «Магнит».
Президент фонда «Русь» Юлиа Назарова отметила, что жертвователи, за счет которых пополняются карты, смогут проверить, на какие продукты потрачены деньги. Она пообещала, что личные данные участников программы останутся в безопасности.
В настоящее время карты получила тысяча семей, среди них многодетные, неполные, семьи с детьми-инвалидами, матери-одиночки. Срок действия карты — от трех до шести месяцев, то есть семья получит поддержку в размере 3-6 тысяч рублей. Участников программы подбирают вместе с органами соцзащиты и региональными уполномоченными по правам ребенка.
Пилотными регионами программы стали Санкт-Петербург, Ростовская и Владимирская область. Сбор средств открыт на сайте ПРОДкарта.рф. Своей целью организаторы программы называют помощь двум миллионам семей, которых Росстат учитывает в качестве нуждающихся.
Ранее конкурент «Магнита» ретейлер X5 Retail Group запустил сеть «жестких дискаунтеров» под брендом «Чижик». В них продаются дешевые продукты для бедных слоев населения. В отличие от обычных точек, там сокращен ассортимент и снижены траты на выкладку товара.
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Комментарии 1
Личный счет , Росстат , "Магнит" , X5 Retail Group , Lenta.ru
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