Бюджетникам уравняют зарплаты

Работники бюджетной сферы начнут получать одинаковые зарплаты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету". Теперь вместо региональных властей и начальников отдельных учреждений и предприятий, уровень отраслевых зарплат независимо от территории будет устанавливать правительство России . Данные изменения в себе несут поправки в Трудовой кодекс, закон о которых подписал президент Владимир Путин

Согласно новелле, кабмин будет регулировать дифференциацию окладов и ставок, а также размер компенсаций и стимулирующих выплат вместе с условиями их назначения.

Сейчас нередки случаи, когда за одну и ту же работу медики и учителя в разных регионах получают по-разному. Это происходит из-за того, что зарплаты бюджетникам определяют местные власти.