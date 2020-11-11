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Зарплату бюджетникам будут начислять по-новому 

Deita.ru 3 часа назад
Бюджетникам уравняют зарплаты
Фото: deita.ru
Работники бюджетной сферы начнут получать одинаковые зарплаты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету". Теперь вместо региональных властей и начальников отдельных учреждений и предприятий, уровень отраслевых зарплат независимо от территории будет устанавливать правительство России. Данные изменения в себе несут поправки в Трудовой кодекс, закон о которых подписал президент Владимир Путин.
Согласно новелле, кабмин будет регулировать дифференциацию окладов и ставок, а также размер компенсаций и стимулирующих выплат вместе с условиями их назначения.
Сейчас нередки случаи, когда за одну и ту же работу медики и учителя в разных регионах получают по-разному. Это происходит из-за того, что зарплаты бюджетникам определяют местные власти.
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Личный счет , Владимир Путин , Правительство РФ , РИА "Дейта" , Парламентская газета
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