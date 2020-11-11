Банковские счета россиян оказались под угрозой 

Число краж с банковских счетов и из электронных кошельков россиян удвоилось, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
По данным Генеральной прокуратуры России, всплеск преступлений в этой области произошёл в течение девяти месяцев текущего года.
Более чем в два раза количество краж денег россиян с банковских счетов и виртуальных кошельков выросло на Камчатке, в Санкт-Петербурге и в Красноярском крае. Как оказалось, каждая четвёртая в стране кража совершена с банковского счета или в отношении электронных денег, согласно статистике надзорного ведомства.
Кроме этого, по сведениям Генпрокуратуры, за девять месяцев почти вдвое больше выявлено мошенничеств, совершенных с использованием электронных средств платежа Наибольший прирост таких преступлений отмечен в Саратовской, Омской областях и Москве.