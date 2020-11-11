В закон об удаленке внесут поправки

Российские парламентарии готовят поправки в закон об удалённой работе, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости. В частности, стали известны положения, касающиеся оформления больных листов. Отмечается, что по новым правилам сотрудник на удалёнке сможет отправить больничный своему работодателю либо по почте, либо просто прислать ему номер электронного листка нетрудоспособности.

При этом, как отмечают авторы соответствующих поправок, среди которых значатся депутаты Госдумы и члены Совета Федерации , решать вопросы с больным дистанционным способом смогут только те компании и учреждения, которые являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями.

Кроме этого, стало известно и о других нововведениях. Так, например, руководитель не сможет понижать работнику зарплату просто за сам факт его перехода на дистанционный формат работы.

Более того, начальникам предпишут обеспечение своих сотрудников всей необходимой им для осуществления своих трудовых обязанностей техникой и оборудованием, в том числе программным обеспечением. Поправки должны вступить в силу уже с 1 января 2021 года.