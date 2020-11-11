Банковские счета россиян оказались под угрозой 

Генпрокуратуры. За девять месяцев в России почти в два раза выросло количество мошенничеств и краж с использованием банковских счетов и электронных кошельков. Об этом говорится в отчете

По данным ведомства, практически во всех регионах страны фиксируется рост мошенничеств с использованием электронных средств платежей. А почти 22% краж совершены с банковского счета или из электронных кошельков.

«Многократно число таких краж возросло в Камчатском (с 10 до 309), Красноярском (с 204 до 3 927) краях и Санкт-Петербурге (с 740 до 5 310)», — подчеркнуло надзорное ведомство в сборнике «Состояние преступности в России».

В Генпрокуратуре отметили, что каждое четвертое из зарегистрированных в стране в этом году преступлений совершено «с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации».

Как сообщал «Рамблер», ранее мошенники начали красть деньги с карт, рассылая письма о коронавирусе от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В таких письмах содержится предупреждение о чрезвычайной ситуации и ссылка, на которую предлагается перейти, чтобы узнать подробности о ситуации с вирусом в городе получателя.

Если пользователь перейдет по ссылке, он попадет на сайт-подделку, где его попросят ввести персональные данные. Оттуда данные сразу же попадут в руки мошенников.