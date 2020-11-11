Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.35
$
76.67
90.30
90.49
Прогноз
16.11 – 23.11
$
76.00
91.20
Индексы и котировки Brent
44.18
+0.45 Золото
1881.44
–0.04 РТС
1236.30
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.11
1.1821
+0.0026
27.10
1.1795
08.11
30.10
16.10

Банковские счета россиян оказались под угрозой 

Алиса Селезнёва 1 час назад
За девять месяцев в России почти в два раза выросло количество мошенничеств и краж с использованием банковских счетов и электронных кошельков. Об этом говорится в отчете Генпрокуратуры.
Россиян ограничат в снятии денег в магазинах
По данным ведомства, практически во всех регионах страны фиксируется рост мошенничеств с использованием электронных средств платежей. А почти 22% краж совершены с банковского счета или из электронных кошельков.

«Многократно число таких краж возросло в Камчатском (с 10 до 309), Красноярском (с 204 до 3 927) краях и Санкт-Петербурге (с 740 до 5 310)», — подчеркнуло надзорное ведомство в сборнике «Состояние преступности в России».

В Генпрокуратуре отметили, что каждое четвертое из зарегистрированных в стране в этом году преступлений совершено «с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации».
Как сообщал «Рамблер», ранее мошенники начали красть деньги с карт, рассылая письма о коронавирусе от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В таких письмах содержится предупреждение о чрезвычайной ситуации и ссылка, на которую предлагается перейти, чтобы узнать подробности о ситуации с вирусом в городе получателя.
Если пользователь перейдет по ссылке, он попадет на сайт-подделку, где его попросят ввести персональные данные. Оттуда данные сразу же попадут в руки мошенников.
Комментарии 10
Личный счет , Видео , Генпрокуратура РФ , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение