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МРОТ может вырасти до 14 176 рублей к 2023 году 

РИА Новости и ещё 11 2 часа назад
В России вырастет МРОТ
Фото: РИА Новости
Минимальный размер оплаты труда в 2023 году по прогнозу составит 14 176 рублей, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
Ранее Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ, исходя из медианной зарплаты, в 2021 году он составит 42% от нее.

"Что касается нашего прогноза на 2023 год, вы сказали, МРОТа, то это значение у нас прогнозируется на уровне 14 176 рублей при темпе роста в том году 105,8, соответственно, при сохраненной доли 42%", — сказал он на заседании в Госдуме.

Пудов отметил, что если медианный доход будет расти ниже инфляции, то в законе есть норма о том, что прожиточный минимум будущего года не может быть ниже текущего. На Российской трехсторонней комиссии состоялась договоренность о том, что такая же норма будет прописана и для минимального размера труда.
Согласно законопроекту, с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 12 792 рублей в месяц. МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет.
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Комментарии
Личный счет , Андрей Пудов , Госдума
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