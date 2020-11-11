В России вырастет МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в 2023 году по прогнозу составит 14 176 рублей, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов

Ранее Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ, исходя из медианной зарплаты, в 2021 году он составит 42% от нее.

"Что касается нашего прогноза на 2023 год, вы сказали, МРОТа, то это значение у нас прогнозируется на уровне 14 176 рублей при темпе роста в том году 105,8, соответственно, при сохраненной доли 42%", — сказал он на заседании в Госдуме.

Пудов отметил, что если медианный доход будет расти ниже инфляции, то в законе есть норма о том, что прожиточный минимум будущего года не может быть ниже текущего. На Российской трехсторонней комиссии состоялась договоренность о том, что такая же норма будет прописана и для минимального размера труда.