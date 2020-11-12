Названа средняя сумма банковских вкладов россиян 

Средний размер вклада россиян за девять месяцев этого года увеличился на 9,4% и на 1 октября составил 188 тыс. рублей, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.

«Средний размер вклада физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) без счетов до 1 тыс. рублей на 1 октября 2020 года составил 188 тыс. рублей, увеличившись с начала года на 9,4%», — передает РИА «Новости» материалы АСВ.

Также отмечается, что наиболее активно в январе-сентябре росли крупные вклады россиян — свыше 3 млн рублей: по сумме они выросли на 20,6%, а по количеству — на 20,1%. Сбережения от 1,4 до 3 млн рублей увеличились по сумме на 15%, а по количеству — на 14%.

При этом вклады в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн рублей, напротив, уменьшились на 6,4% по сумме и на 6,1% по количеству счетов. «Вероятно, это вызвано тем, что вклады в иностранной валюте, близкие по размеру к максимальной сумме страхового возмещения, в результате укрепления курсов основных иностранных валют в отчетном периоде в рублевом выражении превысили данный порог и попали в категорию от 1,4 до 3 млн рублей», — пояснили в агентстве.

Уточняется, что депозиты в размере от 100 тыс. рублей до 1 мил рублей выросли на 1,7% по сумме и на 0,1% по количеству счетов. А небольшие вклады — до 100 тыс. рублей — уменьшились на 6,8% по сумме и на 0,5% по количеству счетов.

Таким образом, доля депозитов свыше 3 млн рублей выросла на 3,9% до 36%, а вкладов от 1,4 до 3 млн рублей — до 11,7% с 10,9%. Доля сбережений в диапазоне 1–1,4 млн рублей уменьшилась с 12,3% до 10,7%, а доля вкладов от 100 тыс. до 1 млн рублей — с 36,1% до 34,2%. Доля депозитов размером менее 100 тыс. рублей сократилась до 7,4% с 8,6%.