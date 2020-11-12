Зарплаты россиян «побелели» из-за пандемии 

Переход на удаленную работу из-за пандемии коронавируса способствовал увеличению доли белых зарплат в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса hh.ru.

Осенью доля россиян, получающих официальную зарплату, выросла до 66 процентов (в 2018 году показатель был равен 54 процентам). Доля тех, кому платят «в серую», упала до 21 процента (в 2018 году таких было 32 процента). Белые зарплаты чаще всего получают наемные сотрудники (72 процента), те, кто работает в сфере добычи сырья (90 процентов), в банковской отрасли (89 процентов) и на госслужбе (86 процентов).

Ниже всего этот показатель на транспорте и в логистике (58 процентов), в автомобильном бизнесе (53 процента), в туристическом и ресторанном секторе (45 процентов). Серые зарплаты, как правило, выплачиваются наличными, переход на удаленку сделал такую форму оплаты почти невозможной, отмечают эксперты.