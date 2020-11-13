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Срок перехода на карту «Мир» по получению пособий на детей продлят до 1 июня 2021 года 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Срок перехода на карту «Мир» могут продлить
Фото: ТАСС
Срок перехода на карту "Мир" для получения пособий на детей от трех до семи лет предлагается продлить до 1 июня 2021 года. Соответствующий проект постановления подготовлен Минтрудом РФ, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства.
"Срок перехода на карту "Мир" для получения пособий на детей от трех до семи лет предлагается продлить до 1 июня 2021 года. Соответствующий проект постановления подготовлен Минтрудом России и размещен на портале regulation.gov.ru.
Перенос сроков предлагается для удобства родителей. Поскольку новое пособие выплачивается только с 1 июня 2020 года, еще не все его получатели успели перейти на карты национальной платежной системы "Мир" с учетом действующих ограничений.
В переходный период, который предлагается установить до 1 июня, пособия могут перечисляться на карту любой платежной системы", — говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас родитель, подавая заявление на получение выплаты, указывает счет в банке. После 1 июня 2021 года, если у гражданина на момент перечисления выплаты карта "Мир" не будет привязана к указанному в заявлении счету, то банк не сможет перечислить средства на этот счет. После 1 июня 2021 года перевод средств будет возможен только на счета, либо привязанные к карте "Мир", либо на счета, не привязанные к карте, либо на временные специальные счета.

"Если гражданин хочет получать выплату именно на пластиковую карту, то к 1 июня необходимо сообщить в органы соцзащиты тот номер счета, который привязан к карте "Мир". Если родители не планируют заводить карту "Мир", а счет, который был указан в заявлении, привязан к другой карте, необходимо завести счет, который не привязан к какой-либо пластиковой карте, и сообщить его реквизиты в органы соцзащиты", — добавили в Минтруде.

В министерстве напомнили, что обязательный перевод всех соцвыплат на национальную платежную систему "Мир" был запланирован до 1 июля 2020 года, но в связи с пандемией этот срок был продлен. Большинство государственных выплат уже проходят через карту "Мир" — пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и госслужащих.
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