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В правительстве назвали новый срок выплаты советских вкладов 

Ura.Ru и ещё 1 2 часа назад
Назван новый срок выплаты советских вкладов
Фото: Александр Константинов © URA.RU
Компенсацию советских вкладов отложат до 1 января 2024 года. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы до конца года.
Замминистра финансов Алексей Моисеев при рассмотрении законопроекта в первом чтении пояснял, что действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», принятого еще в 1995 году, устанавливает необходимость выплатить гражданам, у которых были счета в Сбербанке СССР и страховые полисы в Госстрахе СССР, средства в объёме, индексированном по уровню базовой стоимости данного социального набора, пишет «Парламентская газета».
По закону, восстановление сбережений граждан должно проходить путем перевода их в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля (стоимость определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости).

«Однако в законодательстве не установлен чёткий порядок расчёта данного индекса и не предусмотрен перевод вкладов в целевые долговые обязательства Российской Федерации», — отмечает Моисеев, добавив, что этот пункт будет существенным препятствием к выплатам.

Эксперты, опрошенные газетой, указывают, что расходы на выплату компенсаций за советские вклады составили бы примерно 2,5 объема федерального бюджета, что заведомо невозможно. «Из-за отсутствия необходимых законодательных норм и источников финансового обеспечения действие закона „О базовой стоимости необходимого социального набора“ с 2003 года ежегодно приостанавливается», отмечают в правительстве.
Ранее Моисеев заявил, что компенсации рассматриваются в Минфине, как «добрая воля» по отношению к гражданам страны. По расчетам депутата Госдумы Ильи Изотова, если в ценах 1991 года суммарный объем вкладов составлял порядка 355 млрд рублей, то в сегодняшних ценах это порядка 48 трлн рублей.
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Комментарии 16
Личный счет , Илья Изотов , Алексей Моисеев , Сбербанк России , Госдума , Минфин , Парламентская газета
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