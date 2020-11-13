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Когда компенсируют советские вклады, рассказали в Минфине 

Deita.ru 1 час назад
Назван срок компенсации советских вкладов
Фото: Deita.ru
Россиянам, у которых в начале 90-х ещё оставались банковские вклады, которые затем были заморожены, придётся подождать их компенсации ещё как минимум несколько лет, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Согласно положению законопроекта, который планируется рассмотреть депутатами в Госдуме, действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», принятого в 1995 году в целях полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, предлагается приостановить ещё на год — до 1 января 2024.
Как отметил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев, данный закон устанавливает необходимость выплатить средства гражданам, у которых были счета в Сбербанке СССР и страховые полисы в Госстрахе СССР.
Ранее в правительстве отметили, что компенсация россиянам советских выплат постоянно переносится ещё с 2003 года из-за того, что, во-первых, у государства отсутствуют источники финансового обеспечения данного возврата, а, во-вторых, в стране отсутствую законодательные нормы, по которым это можно сделать.
Автор: Дмитрий Шевченко
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Личный счет , Дмитрий Шевченко , Алексей Моисеев , Сбербанк России , Госдума , Минфин , РИА "Дейта" , Парламентская газета
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