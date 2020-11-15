Ставки по вкладам не поднимут раньше весны

Доходность по вкладам в течение всего года плавно двигалась вниз вслед за ключевой ставкой Банка России
: если в январе заработать на них можно было до 5,93% годовых, то сейчас крупные банки предлагают максимум 4,42%. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что подрасти ставки могут не ранее второго квартала следующего года, и не последнюю роль в этом сыграет ситуация с коронавирусом.
В последний раз ЦБ снижал ключевую ставку летом: к этому его подтолкнули низкая инфляция и необходимость поддержать экономику в условиях пандемии. Сейчас ставка составляет 4,25% годовых, следующее заседание совета директоров по этому вопросу состоится во второй половине декабря.
ЦБ может пойти на плавное повышение ключевой ставки, если экономика воспрянет от коронавирусного шока, а значит, доходы и покупательная способность населения начнут расти, что ускорит и инфляцию. Кроме того, ЦБ может ужесточить политику в случае новых серьезных санкций против России или повышенной турбулентности на мировых финансовых рынках, полагает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов
.
"Однако вряд ли стоит ожидать такого развития событий уже в ближайшие месяцы. Скорее, речь идет о втором квартале 2021 года и далее. Доходность вкладов в рублях может немного подрасти к концу года благодаря предновогодним акциям банков и повышенному спросу на рубли с их стороны в этот период, однако уровень начала года пока достигнут не будет", — уверен Проклов.
Аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер
соглашается: если наметится позитив с коронавирусом, то можно будет ожидать плавного повышения ставок, если же ситуация останется напряженной, ставки вверх не пойдут.
"Полагаем, что к следующему году потенциал снижения ключевой ставки может быть исчерпан. Повышение ставок по вкладам мы можем увидеть при ужесточении денежно-кредитной политики в следующем году", — считает эксперт.
Рост депозитных ставок может быть спровоцирован только ростом ключевой ставки, которая вырастет лишь в условиях резкого ускорения инфляции, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт"
Максим Тимошенко. Причин же для этого в ближайшее время эксперт не видит.
"По нашим оценкам, при отсутствии внешних шоков для стимулирования экономики, страдающей от последствий пандемии, у ЦБ остается маневр для смягчения денежно-кредитной политики, и решение о снижении ставки до 4% будет принято в конце 2020-начале 2021 года. В зависимости от этого, общий уровень депозитных ставок останется на текущем уровне, либо на десятые доли процента скорректируется вниз", — заключил Тимошенко.
Видео дня. В России досрочно установили годовой рекорд по выдаче ипотеки