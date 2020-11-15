Ставки по вкладам не поднимут раньше весны

"Однако вряд ли стоит ожидать такого развития событий уже в ближайшие месяцы. Скорее, речь идет о втором квартале 2021 года и далее. Доходность вкладов в рублях может немного подрасти к концу года благодаря предновогодним акциям банков и повышенному спросу на рубли с их стороны в этот период, однако уровень начала года пока достигнут не будет", — уверен Проклов.