Пенсионерам могут начать доплачивать из-за пандемии 

Миронов подчеркнул, что потенциальное нововведение должно касаться людей старше 65 лет, придерживающихся требований режима самоизоляции. Траты на соответствующие выплаты, по его словам, необходимо предусмотреть региональным властям. В некоторых субъектах, отметил Миронов, подобная практика уже сложилась. Далее, по его мнению, она должна распространиться на всю Россию.

Размер выплат в каждом конкретном регионе следует определять индивидуально, добавил лидер «Справедливой России». Сумма должна зависеть от ценовой политики компаний по доставке продуктов, работающих в регионе. При этом деньги, по мнению Миронова, должны проходить через федеральный центр, чтобы исключить неравномерное распределение средств между субъектами РФ.

Далеко не все инициативы справедливороссов претворяются в жизнь. Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Миронов заявил, что депутаты от партии внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении программы материнского капитала с его ежегодной индексацией. 12 октября стало известно, что члены российского правительства не поддержали инициативу парламентариев.

В отзыве кабмина говорится, что закон за авторством справедливороссов предполагает увеличение финансирования программы, а откуда брать средства парламентарии не указали. Журналисты трактовали решение правительства, как признак того, что выплаты материнского капитала в России в будущем могут отменить.