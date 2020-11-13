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Пенсионерам могут начать доплачивать из-за пандемии 

Павел Тиунов 51 минуту назад
Пенсионерам могут начать доплачивать из-за пандемии
Фото: ТАСС
Во время пандемии российские пенсионеры должны получать дополнительные выплаты в качестве компенсации затрат на доставку продуктов, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, размер выплат региональные власти должны определить самостоятельно, сообщает Ura.ru.
Миронов подчеркнул, что потенциальное нововведение должно касаться людей старше 65 лет, придерживающихся требований режима самоизоляции. Траты на соответствующие выплаты, по его словам, необходимо предусмотреть региональным властям. В некоторых субъектах, отметил Миронов, подобная практика уже сложилась. Далее, по его мнению, она должна распространиться на всю Россию.
Размер выплат в каждом конкретном регионе следует определять индивидуально, добавил лидер «Справедливой России». Сумма должна зависеть от ценовой политики компаний по доставке продуктов, работающих в регионе. При этом деньги, по мнению Миронова, должны проходить через федеральный центр, чтобы исключить неравномерное распределение средств между субъектами РФ.
Далеко не все инициативы справедливороссов претворяются в жизнь. Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Миронов заявил, что депутаты от партии внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении программы материнского капитала с его ежегодной индексацией. 12 октября стало известно, что члены российского правительства не поддержали инициативу парламентариев.
В отзыве кабмина говорится, что закон за авторством справедливороссов предполагает увеличение финансирования программы, а откуда брать средства парламентарии не указали. Журналисты трактовали решение правительства, как признак того, что выплаты материнского капитала в России в будущем могут отменить.
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Комментарии
Личный счет , Сергей Миронов , Справедливая Россия , Правительство РФ , РИА Ura.ru
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