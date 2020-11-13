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Как россиян обманывают в «Черную пятницу» 

Павел Тиунов 18 минут назад
Как россиян обманывают в «Черную пятницу»
Фото: РИА Новости
Маркетплейсы, как правило, делают большие скидки на товары, цена на которые была предварительно сильно завышена, заявила в эфире телеканала «Царьград» телеведущая Мария Иваткина. По ее словам, существуют более изощренные методы завлечь покупателей несуществующими привилегиями.
Один из популярных маркетплейсов заявил, что россияне тратят по миллиарду рублей в час, пытаясь заполучить товары по выгодной, как им кажется, цене. Журналисты «Царьграда» сравнили, как изменилась цена на акционные позиции. Для этого корреспонденты скачали специальное мобильное приложение.
Например, увлажнитель воздуха до «черной пятницы» стоил 15 долларов 13 центов, а в день распродажи его стоимость поднялась до 18 долларов 46 центов. И таких примеров, по словам автора статьи, предостаточно.
Справедливости ради, журналисты отметили, что подешевевшие товары действительно есть, но их единицы, и скидки в 50-70% на них не распространяются.

«Китайцы используют классический маркетинговый приём — рисуют большую скидку от раздутой цены. Их российские коллеги гораздо более изобретательны», — заявила Иваткина.

Например, отечественные маркетологи помогают реселлерам избавиться от устаревших моделей телефонов, всучивая их по акции «купи один смартфон и получи второй в подарок». Другой способ привлечь покупателей — пообещать скидки на определенную группу товаров. Допустим по сниженной цене продают мультиварки. Первым пяти-семи клиентам, которыми зачастую становятся приближенные к организаторам люди, она действительно достается со скидкой. Затем оказывается, что мультиварки по акции закончились, однако клиентов убеждают, что есть кухонное оборудование не хуже, но дороже. Как правило, объем продаж удается увеличить.
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Личный счет , Царьград ТВ
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