Ряду россиян предложили снизить пенсионный возраст

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин предложил снижать пенсионный возраст для мужчин после рождении третьего и последующего детей, а также снижать подоходный налог для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию.

"Необходимо законодательно зафиксировать принцип социального контракта… как объема медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной, которая рассчитывается в соответствии с приверженностью профилактике — в данном случае (контракта — ред.) региона и гражданина", — сказал он на круглом столе ОНФ "Реализация "медицинских" поправок, внесенных в Конституцию РФ".

По словам Аполихина, надо также создать национальный регистр репродуктивного потенциала и здоровья. Он также предложил дополнить федеральный закон о страховых взносах в ФСС и ФОМС, ввести семейное налогообложение как альтернативу налогообложению доходов физических лиц с понижающим коэффициентом при вступлении в брак и рождении каждого ребенка.

"Мы рекомендуем изменить в плане уменьшения ставку подоходного налога для лиц, регулярно проходящих диспансеризации", — уточнил Аполихин, добавив, что не предлагает наказывать тех, кто ее не проходит.

Он также предложил предусмотреть двухнедельный оплачиваемый и непередаваемый отцовский отпуск по уходу за малолетним ребенком, а также "снижение пенсионного возраста для отцов при наличии детей от трех лет при рождении и воспитании третьего ребенка" и на один год — при рождении каждого следующего.