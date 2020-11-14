Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.60
$
77.65
91.70
91.70
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.80
93.20
Индексы и котировки Brent
42.81
+0.02 Золото
1888.32
+0.08 РТС
1238.45
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.11
1.1833
+0.0187
30.10
1.1646
10.11
02.11
19.10

Эксперт предложил снижать пенсионный возраст для многодетных отцов 

РИА Новости и ещё 9 3 часа назад
Ряду россиян предложили снизить пенсионный возраст
Фото: © Fotolia / BlueOrange Studio
Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин предложил снижать пенсионный возраст для мужчин после рождении третьего и последующего детей, а также снижать подоходный налог для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию.

"Необходимо законодательно зафиксировать принцип социального контракта… как объема медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной, которая рассчитывается в соответствии с приверженностью профилактике — в данном случае (контракта — ред.) региона и гражданина", — сказал он на круглом столе ОНФ "Реализация "медицинских" поправок, внесенных в Конституцию РФ".

По словам Аполихина, надо также создать национальный регистр репродуктивного потенциала и здоровья. Он также предложил дополнить федеральный закон о страховых взносах в ФСС и ФОМС, ввести семейное налогообложение как альтернативу налогообложению доходов физических лиц с понижающим коэффициентом при вступлении в брак и рождении каждого ребенка.

"Мы рекомендуем изменить в плане уменьшения ставку подоходного налога для лиц, регулярно проходящих диспансеризации", — уточнил Аполихин, добавив, что не предлагает наказывать тех, кто ее не проходит.

Он также предложил предусмотреть двухнедельный оплачиваемый и непередаваемый отцовский отпуск по уходу за малолетним ребенком, а также "снижение пенсионного возраста для отцов при наличии детей от трех лет при рождении и воспитании третьего ребенка" и на один год — при рождении каждого следующего.
Видео дня. В РФ досрочно установили годовой рекорд по выдаче ипотеки
Последние новости
Умер Армен Джигарханян Умер Армен Джигарханян Небензя рассказал о встрече с Тихановской Небензя рассказал о встрече с Тихановской Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео
Комментарии 9
Личный счет , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение