Россиян предостерегли от покупки доллара

Стабилизация курса, по словам Калугина объясняется несколькими факторами. Во-первых, стоимость нефти закрепилась на уровне 44 долларов за баррель. Кроме того, спало напряжение из-за президентских выборов в США, и нерезиденты уже отыгрались на рынке на прошлой неделе.