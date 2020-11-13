Россиян предостерегли от покупки доллара

Россиянам не стоит вкладываться в доллар – заработать на курсовой разнице не получится. Об этом заявил финансовый аналитик Виталий Калугин изданию «Ура.ру».
«Рубль должен немного подорожать. Сейчас уровень 77,5 рубля, он довольно оптимальный. К концу года он должен быть в районе 78-79 рублей», - предположил аналитик.
Стабилизация курса, по словам Калугина объясняется несколькими факторами. Во-первых, стоимость нефти закрепилась на уровне 44 долларов за баррель. Кроме того, спало напряжение из-за президентских выборов в США, и нерезиденты уже отыгрались на рынке на прошлой неделе.
По мнению эксперта, Минфин России может скорректировать тенденцию к укреплению рубля, когда будет выдавать остатки средств по казначейским направлениям, однако критичного влияния эти действия не окажут.
Ранее, как сообщал «Рамблер», противоположную точку зрения высказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов. Он заявил, что доллары стоит покупать, так как российская валюта в будущем может упасть ниже 85 рублей.