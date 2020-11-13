Раскрыт массовый обман россиян в магазинах 

Эксперты рекомендовали не ходить в магазин на голодный желудок, чтобы не попасться на удочки маркетологов.

Как пишет Deita.ru , если в магазине проходит дегустация продуктов, голодный покупатель чувствует себя обязанным поблагодарить магазин за бесплатную еду и не уйти с пустыми руками.

Также покупатели попадаются на уловку в виде дисконтной карты. По мнению экспертов, скидочные и накопительные карты привязывают потребителя к конкретному магазину и вынуждают его делать больше покупок, чтобы накопить и впоследствии списать больше баллов.

Эксперты также посоветовали осторожнее относиться к акциям «три по цене двух» и т.п. Магазин не станет торговать в убыток, поэтому подобная акция актуальна, если у товара заканчивается срок годности, или же сама продукция не может похвастаться качеством.

Цифры 99, 1099, 1499 и т.д. на ценниках обладают большей привлекательностью, чем круглые числа. Покупатели часто ведутся на этот обман и берут даже те товары, которые не собирались приобретать вначале.

Эксперты рекомендовали проверять чеки: значится ли на них та же цена, которая была указана на товаре, и не пробит ли один и тот же товар несколько раз.

Покупателям также напомнили об опасности колбасных и сырных нарезок — они в 95% случаев оказываются несвежими. Молоко и молочные продукты лучше брать с задних рядов полок — туда выставляют более свежий товар.

Хрупкий товар в упаковке необходимо проверять на кассе, чтобы была возможность поменять его на месте, не доказывая, что это не вы его сломали.

Ранее, как писал «Рамблер», россиян предупредили о ложных скидках в «черную пятницу». Так, маркет-плейсы, как правило, делают большие скидки на товары, цена на которые была предварительно сильно завышена.