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Россияне массово перепродают новые iPhone с наценкой в 15 тысяч рублей 

Вероника Полынина 1 час назад
Россияне массово избавляются от новых iPhone
Фото: Reuters
Россияне начали перепродавать новые iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini сразу после старта продаж в РФ, выяснил «Прайм».
За несколько часов после начала продаж новых айфонов на сайте «Авито» появилось больше тысячи объявлений.
«Новый, не вскрытый iPhone 12 Pro Max 256 gb. Чек, Ростест. Тихоокеанский синий. Купила в re:Store», — говорится в одном из них.
Средняя наценка составляет 10-15 тысяч рублей.
«Медуза» отмечает, что на сайте Apple купить iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini прямо сейчас невозможно. Ожидание составляет 4-5 недель.
После презентации айфонов россияне также продавали на сервисах объявлений места в очереди за смартфонами. Цены на место в очереди на «Авито» варьировались от 9900 до 100 000 рублей, при этом встречались объявления и с ценой в 1 рубль.
Как писал «Рамблер», 13 октября Apple на ежегодной презентации представила четыре новых смартфона iPhone 12. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max стали доступны с 13 ноября.
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Личный счет , Apple
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