Россиянам посоветовали избавиться от долларов

Чтобы заменить привычный россиянам доллар в качестве защитного средства от инфляции, стоит приобретать валюты, которые наиболее стабильны, менее подвержены волатильности. Среди таких валют — швейцарский франк, евро, японская иена и китайский юань, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов

Однако, по его словам, лучше всего все накопления разделить на части и хранить сбережения в нескольких валютах сразу.

"Именно таким образом поступают все центральные банки мира, которые хранят средства в национальной валюте, в долларах, евро, других валютах, а также в золоте и серебре", — добавил эксперт.

В этом году рубль подешевел к доллару более чем на 20%. При этом швейцарский франк и евро подорожали на 30% к рублю, японская иена — на 28%, китайский юань — на 26%.

Франк стоит чуть дешевле евро — 84 рубля, евро — 90 рублей, 100 японских иен можно купить за 72 рубля, а китайский юань очень доступен — он стоит около 12 рублей, отметил Иванов.