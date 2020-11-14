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Экономист назвал валюты, которыми выгодно заменить доллар 

Прайм и ещё 3 1 час назад
Россиянам посоветовали избавиться от долларов
Фото: ТАСС
Чтобы заменить привычный россиянам доллар в качестве защитного средства от инфляции, стоит приобретать валюты, которые наиболее стабильны, менее подвержены волатильности. Среди таких валют — швейцарский франк, евро, японская иена и китайский юань, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Однако, по его словам, лучше всего все накопления разделить на части и хранить сбережения в нескольких валютах сразу.

"Именно таким образом поступают все центральные банки мира, которые хранят средства в национальной валюте, в долларах, евро, других валютах, а также в золоте и серебре", — добавил эксперт.

В этом году рубль подешевел к доллару более чем на 20%. При этом швейцарский франк и евро подорожали на 30% к рублю, японская иена — на 28%, китайский юань — на 26%.
Франк стоит чуть дешевле евро — 84 рубля, евро — 90 рублей, 100 японских иен можно купить за 72 рубля, а китайский юань очень доступен — он стоит около 12 рублей, отметил Иванов.
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Личный счет , Дмитрий Иванов
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