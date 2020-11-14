В партии «Единая Россия» рассказали о небывалой величине пенсий.
Глава партии «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов поделился своими выводами о размере пенсий россиян, сообщает KONKURENT.RU.
Парламентарий заявил, что российские выплаты пожилым гражданам действительно не дотягивают до мировых стандартов.
«Если говорить об оценках Международной федерации труда, уровень пенсии не должен быть ниже 40% от заработной платы. Если говорить о сегодняшней средней заработной плате в стране, то замещение не дотягивает до 40%», — заявил депутат.
Кроме того, Неверов подчеркнул, что данного размера пенсий россиянам не хватает даже на самые необходимые покупки.
«Если говорить о том, какую бы хотелось иметь пенсию, то это нормальное желание, чтобы она была выше. Все оценивается в рамках покупательной способности: на что пенсии может хватать, на какие затраты, какие продукты, лекарства, жилищно-коммунальные услуги. Пенсия, ее уровень сегодня не везде, не во всех направлениях эти проблемы решает», — добавил депутат.
Напомним, что проведенное недавно сервисом по поиску работы Superjob исследование показало, что российские граждане считают наиболее приемлемой пенсию в размере 40 тыс. руб.