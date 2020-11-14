Парламентарий заявил, что российские выплаты пожилым гражданам действительно не дотягивают до мировых стандартов.

«Если говорить об оценках Международной федерации труда, уровень пенсии не должен быть ниже 40% от заработной платы. Если говорить о сегодняшней средней заработной плате в стране, то замещение не дотягивает до 40%», — заявил депутат.

Кроме того, Неверов подчеркнул, что данного размера пенсий россиянам не хватает даже на самые необходимые покупки.

«Если говорить о том, какую бы хотелось иметь пенсию, то это нормальное желание, чтобы она была выше. Все оценивается в рамках покупательной способности: на что пенсии может хватать, на какие затраты, какие продукты, лекарства, жилищно-коммунальные услуги. Пенсия, ее уровень сегодня не везде, не во всех направлениях эти проблемы решает», — добавил депутат.

Напомним, что проведенное недавно сервисом по поиску работы Superjob исследование показало, что российские граждане считают наиболее приемлемой пенсию в размере 40 тыс. руб.