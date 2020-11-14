Как уберечь свои деньги от колебаний курса рубля 

В этом году курс российской валюты снизился к доллару США почти на четверть (с 62 до 77 рублей). Факты говорят о том, что каждый кризис в экономике (не важно, чем он вызван) сопровождается значительным скачком стоимости курса твердых валют (доллара США и евро). Так было и в 1998 году, и в 2008, и в 2014 году. 2020 год не стал исключением из правил: мы увидели доллар в моменте по 80 рублей.

Курс рубля заметно колебался и в последние недели, аналитики не исключают , что возможны и новые скачки как в сторону ослабления, так и укрепления российской валюты.

О том, как застраховать свои сбережения от резких колебаний рубля, рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант по финансовой грамотности проекта "вашифинансы.рф" Наталья Шумакова.

1. Сформировать валютный портфель с минимальным риском и возможным потенциалом роста

Такой портфель должен включать в себя сбережения в национальной валюте и сбережения в иностранной валюте. Основополагающее правило, проверенное временем гласит: основная часть капитала должна быть в той валюте, которой вы пользуетесь ежедневно. Следовательно, минимум 50% капитала должно быть в рублях. Остальную часть можно распределить между иностранными валютами.

2. Определить валюту для сбережения денег, исходя из валюты цели накопления.

Если копите на отпуск в Европе, то нужно покупать евро. То есть ту валюту, которую будем использовать во время отдыха. А вот на бытовую технику или ремонт в квартире лучше копить в национальной валюте. Ведь совершать покупки и оплачивать услуги вы будете в рублях.

3. Спланировать горизонт накопления денег.

Срок накопления будет зависеть от цели. К примеру, краткосрочные цели (до 2-3 лет) не терпят изменения валюты. А вот накопления на более длительные цели со сроком свыше 10 лет лучше делать в твердой валюте, чтобы защитить деньги от обесценивания. Поэтому для формирования личного пенсионного капитала или создания фонда на образование детей рекомендуется использовать иностранную валюту.

4. Отказаться от спекулятивных операций.

Чтобы спекуляции были эффективными и выгодными, необходимо не только непрерывно отслеживать все изменения рынка, анализировать, использовать предшествующий опыт, но и опережать тренды и новости, применяя здравый смысл, а иногда и интуицию. То есть обладать профессиональными знаниями и навыками. Лучше научиться сначала сохранять сбережения и только потом уже приумножать.

5. Регулярно усреднять стоимость валюты в вашем портфеле.

Метод поможет сократить потери от курсовых колебаний. Суть усреднения заключается в том, что вы наращиваете свои накопления за счёт регулярной покупки иностранной валюты равными частями. Метод эффективен на долгосрочном периоде: при низком уровне стоимости доллара за те же деньги вы получаете больший объем валюты и наоборот.