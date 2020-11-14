Как звезды зарабатывают после смерти

Журнал Forbes опубликовал традиционный рейтинг заработков покойных знаменитостей. Первую строчку списка занял "поп-король" Майкл Джексон — уже в восьмой раз подряд. Кроме того, в топ впервые попали рэпер Juice WRLD и баскетболист Коби Брайант , которых не стало минувшей зимой.

Увидел свет новый список Forbes, который включает в себя самых богатых умерших звезд. Составители отмечают, что все приведенные в нем суммы указаны до вычета гонораров агентов, менеджеров и юристов знаменитостей. Для рейтинга, как и ранее, был взят годовой период — учитывались доходы звезд с 1 октября 2019-го по 1 октября 2020-го.

Возглавил рейтинг поп-певец Майкл Джексон — лидер последних нескольких лет. Умерший в 2009-м артист заработал $48 млн, что на $12 млн меньше результата прошлого года.

В 2019-м, как известно, состоялась премьера документального фильма «Покидая Неверленд», героями которого стали мужчины, якобы подвергшиеся сексуальному насилию со стороны музыканта в несовершеннолетнем возрасте. Согласно Forbes, 70% доходов Джексона составляют каталог певца Mijac Music, а также сделка с Sony.

На втором месте рейтинга оказался писатель Доктор Сьюз, поднявшийся за год на четыре позиции — $33 млн против $19 млн в прошлом. Автор всемирно известных детских сказок (в том числе — про укравшего Рождество Гринча) ушел из жизни еще 29 лет назад, однако его произведения продолжают активно экранизировать и спустя столько лет. Кроме того, массово продаются книги автора: только в этом году в США было реализовано около 6 млн экземпляров.

Замкнул тройку (как и в прошлом году) художник-карикатурист Чарльз Шульц , создатель знаменитого песика Снупи. Скончавшийся в 2000-м автор комиксов заработал $32,5 млн Отмечается, что частично это связано с деятельностью стриминга Apple TV +, на котором недавно был показан новый сериал «Снупи в космосе».

Четвертым в списке, сохранив прошлогодние позиции, стал гольфист Арнольд Палмер — $25 млн Наследники спортсмена, умершего в 2016-м, получают внушительные дивиденды от сделки Палмера с производителем напитков, контракта с международной платежной системой, а также за счет продажи товаров с брендом гольфиста.

На пятую строчку попал Элвис Пресли , который в прошлом году оказался в топ-3 рейтинга — $23 млн против $39 млн По словам составителей топа, пандемия коронавируса «потрясла империю Элвиса». В том числе и по той причине, что поместье «Грейсленд», где жил Элвис (ныне это музей), в прежние времена приносило наследникам музыканта более $10 млн ежегодно, но в 2020-м оказалось закрытым на два месяца из-за COVID-19. При этом в настоящее время оно работает с ограничениями.

Шестую-седьмую строчки заняли соответственно баскетболист Коби Брайант и рэпер Джаред Хиггинс (Juice WRLD), новички рейтинга, которых не стало минувшей зимой. Разбившийся на вертолете вместе с дочерью олимпийский чемпион и обладатель пяти чемпионских колец НБА за отчетный период заработал $20 млн В частности, за счет огромного спроса на товары его коллаборации с Nike, а также автобиографию. В свою очередь доход хип-хоп-исполнителя, скончавшегося от передозировки в 21 год, составил $15 млн Смерть и без того популярного артиста, как это часто бывает, в разы повысила число прослушиваний его песен.